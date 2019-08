Pastrňák každým rokem roste, chválí v Bostonu. V čem se musí zlepšit? | iSport.cz

Devět gólů v play off dali v Bostonu jen Pastrňák s útočným parťákem Bradem Marchandem. To je super výsledek, jenže přesto s nepříjemnou kaňkou. V průběhu vyřazovací části třiadvacetiletý křídelník postupně přestával být tak dominantním mužem. Jedenaosmdesát bodů z šestašedesáti zápasů základní části vypadalo trochu lépe.

Čím to bylo? Šlo o to, že soupeři hru jedné z hlavních hvězd soupeře už měli přečtenou, nebo Pastrňáka zpomalily následky zraněného prstu, který si poničil zhruba v polovině února? To ví asi jen on sám. U Bruins každopádně doufají, že i z této situace si útočník něco vezme.

„Když si vzpomenu na jeho první play off v roce 2017 tak to nebylo moc dobré. O rok později byl skvělý v prvním kole proti Torontu, ale v tom druhém šel trochu dolu. No a teď naposledy byl zase lepší, ale od třetího kola už to pro něj bylo hodně náročné,“ řekl Neely pro NBC Sports.

Každé další kolo play off je pro mladého hráče obrovskou zkušeností. Jinde získat nejdou, nevyrovnají se jim ani stovky zápasů základní části. Ne nadarmo se říká, že vyřazovací část je úplně jiná soutěž.

„Každá série je rozdílná a Pasta díky tomu roste. Od svých prvních bitev se hodně posunul a já doufám, že se bude sunout dál,“ pokračoval Neely, který sám za Bruins před lety odehrál celkem 86 zápasů o Stanley Cup.

Pastrňák se svojí Švédkou, Plíšková i Jágr. Kdo ještě nechyběl na Štvanici?

Necítil se dobře, tak radši přihrával

S Pastrňákem probral jednu klíčovou věc, sebedůvěru. „Chápu, že se stane, že si hráč přestane věřit. Ale nechápu, že kvůli tomu pak přestane střílet. Když si nevěřím, znamená to pro mě, že bych přece měl víc střílet,“ vysvětluje svůj pohled bývalý elitní power forward.

Střelba je u rodáka z Havířova hlavní zbraní. Pastrňák střílí rychle, střílí přesně a střílí rád. Rány z první jsou jeho doménou. Boston je ale v play off postupně postrádal a hlavně ve finále jich mělo nejspíš být více.

Neely ale také přiznal, že Pastrňák mu sdělil své důvody. „Necítil se dobře, tak spíš rozdával puky ostatním,“ řekl Neely.

I tohle je vývoj a důležité je, že sám hráč dokáže krizi rozpoznat a určitým způsobem ji řešit. Jedině takhle se může kvalitní hokejista dál vyvíjet a borec s číslem 88 na zádech jím rozhodně je. V sezoně 2018/19 byl kvůli zranění omezen v základní části jen na 66 zápasů, ale kdyby býval zůstal zdravý, sto bodů by nebylo nereálných.

Jeho parťák z formace Marchand je zvládl a celý útok společně s Patricem Bergeronem patřil mezi ligovou špičku. Nebude do ní ale trenér Bruce Cassidy chtít sahnout, vyměnit Pastrňáka za někoho silovějšího a svého střelce umístit třeba k šikovnému Davidovi Krejčímu? I s tím mu to totiž šlo.

To všechno jsou dotazy, které budou brzy zodpovězeny. Pro Pastrňáka je teď důležité to, co si z minulé sezony odnesl. A jak s tím bude pracovat.

„Určitě jsem posílil mentálně, to pro mě byla největší škola,“ řekl o ročníku, ve kterém se jeho tým dostal až těsně pod hokejový vrchol. „Když má člověk například špatné střídání, tak už vím, že je třeba sednout na střídačku a prostě do toho dalšího vjet s čistou hlavou. Ať se stalo cokoliv.“