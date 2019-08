TOP 5 pozdních posil v NHL. V éře platových stropů zaválel Prospal | iSport.cz

Tehdy čtyřiatřicetiletý Prospal měl za sebou celkem slušnou sezonu v Tampě, ve které vstřelil 19 branek a získal 45 bodů. Jenže to bylo poté, co o rok dříve dal 33 gólů a zapsal celkem 71 bodů, takže pokles. Dvacet už mu přece jen také nebylo, takže se očekával další sešup...

Todd Bertuzzi, Detroit - srpen 2009

Todd Bertuzzi • Foto Profimedia

Jen dva dny po Prospalově podpisu se vrátil do Detroitu bouřlivák Todd Bertuzzi. Od roku 2005 do roku 2009 vystřídal pět klubů, NHL se postupně z drsné a nekompromisní soutěže měnila na ligu mladých a rychlých a kanadský útočník tak musel přijmout co mu bylo nabízeno. A to bylo asi trochu méně než by býval čekal.

S Red Wings, za které už krátce hrál po trejdu z Floridy v roce 2007, podepsal roční smlouvu na 1,5 milionu dolarů, a za tento peníz přispěl 44 body. No a z jednoho roku bylo najednou pět slušných sezon v dresu Red Wings, za které pak v roce 2014 odehrál i svůj poslední zápas v NHL.