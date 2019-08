V Bostonu chytá Pastrňáka, v létě Jágra. Vladař chce zůstat u Bruins | iSport.cz

S jakou ambicí se vrátíte na podzim do zámoří?

„Klub má teď pět podepsaných gólmanů. Nahoře asi pro mě zatím místo není. Karty jsou rozdané i kvůli podobě kontraktů. Nedělám si nějaké zbytečné iluze. Ale na farmě je to docela otevřené. Mám moře času se zlepšovat. Hlavně chci přijet připravený na kemp a odevzdat tam maximum. Abych byl první, kdo by pak šel nahoru, kdyby se něco stalo.“

Takže si chcete vybojovat místo stabilní trojky Bruins za Tuukkou Raskem a Jaroslavem Halákem.

„Přesně tak. Nezní to sice úplně dobře, ale je to tak. (úsměv) Dvakrát jsem byl v té roli během minulé sezony a pak i na play off. Normálně jsem s týmem trénoval. Akorát když šli kluci na rozbruslení, já zamířil do posilovny. Bohužel jsem se před třetím zápasem našeho play off zranil a před finále se St. Louis mě poslali domů. Pak už jsem to sledoval z domova. S hodně kluky jsem byl dál v kontaktu a hrozně jsem jim přál vítězství. Byli nejblíže, co to jde.“

Vidíte svou budoucnost v Bostonu?

„Samozřejmě věřím, že ano. Chtěl bych se v organizaci Bruins někam dostat. Ale netroufnu si říct, jak to dopadne. Je to složité. Ze dne na den se to může změnit. Já věřím sám v sebe a každý den pracuju naplno. Rozdíl mezi mnou a gólmany z NHL asi bude ve zkušenostech. Oni už vědí, co jejich tělo potřebuje, jak se mají připravovat. Já se jako mladý kluk pořád spíš učím.“

Jak se chytá proti Davidu Pastrňákovi?

„Já ho znám od nějakých patnácti šestnácti let. Vím, jaká má oblíbená místečka. Je to jeden z nejlepších hráčů NHL. V Bostonu si od něj hodně slibují. On je takový, že když má šanci, tak ji využije. Hokej si užívá, neustále je pozitivní. Tohle je ta správná cesta.“

Na led chodíte v létě s Kladnem. Takže na vás střílí Jaromír Jágr?

„Určitě. Hlavně díky jeho svolení tam můžu trénovat. Tohle mám na Kladnu hrozně rád. Dovolí tam trénovat hráčům, kteří působí jinde. Je tam hrozně uvolněná atmosféra, což bylo vidět i v baráži. Všichni tahali za jeden provaz. Co se týká Jardy, je neuvěřitelné, jak se o sebe pořád dokáže starat. To je taky škola pro kluky v týmu, co jsou s ním každý den v kabině. Koukají na něj, jak se chová a připravuje. On není takový, že by si to nechával pro sebe. Naopak. Dělá dost nejen pro Kladno, ale pro celý český hokej a mladé hráče.“