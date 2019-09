Předpověď pro české hvězdičky. V NHL vybrali naděje, které se brzy prosadí | iSport.cz

Který z českých mladíků se teď prosadí do NHL? • FOTO: Koláž: iSport.cz

Celý srpen se server NHL.com věnoval týmovým revizím. Kromě pohledu na to, jak které kluby posílily, a co by měly udělat pro úspěch v dalším ročníku, se podrobně také sledovalo, které mladé tváře by se mohly nově v nejbližších letech prosadit do kádru. Pro každý klub jich bylo tipováno pět a v pěti případech došlo i na české tváře. Podívejte se na jaké.