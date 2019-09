Odchází ikonický rozdavač hitů. Kronwall zdrtil Havláta i Voráčka | iSport.cz

Severský chasník narozený 12. ledna 1981 ve Stockholmu byl už v mládí považován za velký talent. Ještě než zmizel za mořem stihl v roce 2000 vyhrát s Djurgardenem domácí titul, i to mu pomohlo k tomu, aby si ho o pár měsíců později vybral Detroit na draftu v prvním kole (celkově 29. pozice). Red Wings se pak stali jeho osudovým klubem.

Do NHL vstoupil na prvních dvacet zápasů v sezoně 2003/04, tedy těsně předtím, než ligu zasáhla nepříjemná roční výluka. Po ní se hra začala měnit, rozdělovači otřesů mozku jako Chris Pronger, Scott Stevens či Raffi Torres buď s hokejem končili, nebo si museli dávat sakra pozor jak soupeře trefují.

Kronwall tohle uměl. Vyčkat si na soka a uzemnit ho zničujícím střetem byla jeho specialita. Byť i on nejprve do poslední vteřiny nic netušícího soupeře občas sundal ranou za hranicí pravidel. Ale čisté hity převažovaly. I proto pro jeho bodyčeky vznikl výraz "Kronwalled." Kdo může říct, že z jeho jména bylo vytvořeno sloveso?

Sílu švédových bodyčeků moc dobře pocítilo i několik českých hráčů. Nejvíce to od něj schytal v konferenčním finále roku 2009 český útočník Martin Havlát, který byl tehdy nejproduktivnějším hráčem Chicaga a nechal za sebou i hvězdy jako Patrick Kane a Jonathan Toews.

VIDEO: Kronwall vyřídil Havláta

V utkání číslo tři stačila vteřinka nepozornosti a Havlát ležel na ledě. Byl z toho otřes mozku a konec sezony. Chicago do finále nepostoupilo, Stanley Cup vyhrálo až další rok, jenže to už byl český útočník v Minnesotě. Pocity postižených po střetu bývaly většinou vždy stejné.

„Bylo to naprosto zbabělé. Marty vůbec neměl puk a Kronwall si navíc podle mě vyskočil,“ zlobil se tehdy Havlátův spoluhráč Brian Campbell. „Už to udělal asi stokrát, nechápu, že s tím liga pořád nic nedělá,“ pokračoval.

Kronwall se pak v následujících letech zklidnil, dával si větší pozor jak soupeře trefuje. Přesto ani s pokračujícím věkem ve své oblíbené činnosti nepolevil. V únoru 2012 se o tom přesvědčil také Aleš Hemský z Edmontonu a jen o měsíc později i Jakub Voráček z Philadelphie.

VIDEO: Takhle to schytal Hemský

„V rozdávání hitů je nejlepší na světě. Umí střet perfektně načasovat, na ledě ho nevidíte, najednou se obrátíte a on do vás najede zadkem. Navíc to dokáže tak, že to nejsou fauly,“ řekl tehdy Hemský pro iDnes.

Seznam jeho obětí je jinak skutečně široký. Započítejte na něj Daniela Briera, Ryana Keslera, Radka Bonka, Danyho Heatleyho, Ryana Clowea, Václava Prospala, Charlieho Coylea, Ryana Malonea, Nikitu Kučerova, Anderse Leeho, ale i drsné hochy jako Tima Jackmana, Anthonyho Stewarta či Patricka Kaletu.

Ale Kronwallův hokej nebyl jen o rozsévání strachu všude po okolí. Kronwall byl především inteligentní a spolehlivý zadák, jinak by v 953 zápasech nemohl posbírat 432 bodů. A nezapomeňte připočítat dalších 47 v play off. Čtyřikrát reprezentoval svou zemi na mistrovství světa a třikrát na olympijských hrách. Kromě zmiňovaného zlata má z každé této akce také jedno stříbro.

VIDEO: Voráček byl od krve

Jenže zábavě je teď konec. „Každá cesta někde končí, a pro mě ta hráčská končí tady,“ stálo v jeho prohlášení. „Bylo mi ctí oblékat dres Detroitu a jsem rád, že tu můžu zůstat,“ řekl Kronwall, ze kterého se stane poradce generálního manažera Steva Yzermana.

Ve městě motorů jsou určitě taky rádi, taková loajálnost a oddanost se totiž stále hodně cení. „Byla radost s tebou po boku každý večer vstupovat do další bitvy. Jsi ztělesněním toho, co znamená být Rudým křídlem a jaké to je s hrdostí oblékat tento dres,“ vzkázal mu na Twitteru spoluhráč Justin Abdelkader.

Tedy teď už bývalý spoluhráč.

VIDEO: Sestřih Kronwallových hitů