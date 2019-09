Dlužíme mu 30 dolarů, smál se GM. Tak v NHL vypadá kontrakt na den | iSport.cz

Cam Ward lapil 28 střel Winnipegu i za pomoci kouzelné hůlky • Trevor Hagan/The Canadian Press via AP

Dlouhé roky chytal Cam Ward za Carolinu, v pondělí poprvé přijel do Raleigh jako soupeř a dočkal se vřelého přivítání • AP Photo/Karl B DeBlaker

Na konci srpna se rozhodl ukončit kariéru pětatřicetiletý brankář Cam Ward, a to ve chvíli, kdy podepsal smlouvu s Carolinou Hurricanes. Kontrakt byl totiž pouze na jeden den a týmová legenda ho získala po roce v Chicagu jen proto, aby se vrátila domů. Kanaďan odchytal ve městě Raleigh 13 ze 14 sezon a ke klubu neodmyslitelně patří. „Být Hurikánem jsem miloval, proto jsem rád, že se taky jako Hurikán můžu rozoučit,“ řekl. Jak vypadal jeho krátký návrat do míst, kde by jednou mohl viset pod stropem haly jeho dres?