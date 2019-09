SUPER přestup v NHL? Laine trucuje, supi krouží. Může jít na Východ | iSport.cz

"Hokej je byznys. Rád bych ve Winnipegu pokračoval, zažil jsem tu tři skvělé roky, ale musím být připravený na cokoli," suše komentoval licitování o výši nové smlouvy Patrik Laine v srpnu v rozhovoru pro Sportsnet.

Společně s Connorem (vloni 66 bodů a kariérní maximum) je i Laine chráněný volný hráč, což oběma umožňuje čekat na novou smlouvu do poslední chvíle a šponovat její výši. 21letému ostrostřelci z Tampere expiroval nováčkovský kontrakt, který mu dle capfriendly.com poslední tři roky garantoval základní roční příjem 925 tisíc dolarů. Za stejně peníze hrál i 22letý Američan.

"Nestresuju se. Jsem si vědom toho, že jsem tři roky odváděl velmi dobrou práci a že někde místo na příští sezonu určitě získám," myslí si Laine, dvojka draftu 2016 (první byl Auston Matthews) a autor 110 branek v uplynulých třech sezonách.

"Co máme dělat? Jde to zcela mimo nás! Je na Patrikovi s Kylem, na jejich agentech, jakým směrem se budou ubírat. My ostatní hráči se musíme soustředit na vlastní přípravu, víc s tím nesvedeme," vyjádřil se pro nhl.com k situaci svých spoluhráčů asistent kapitána Blakea Wheelera Mark Scheifele.

"Munice" na obě hvězdy Jets každopádně mají, na začátku září mají ze všech klubů v NHL největší prostor pod platovým stropem, a to více než 16 milionů dolarů. GM Jets Kevin Cheveldayoff navíc může jakoukoliv nabídku ostatních klubů vyrovnat, protože má oba plejery chráněné.

Patrik Laine a Kyle Connor se s Winnipegem stále nedomluvili na nových smlouvách. • Foto Profimedia.cz

A zájemců především o Laineho um přibývá. V zámoří se spekuluje o udičkách z Islanders, Montrealu, Tampy nebo Toronta, předběžná jednání už údajně proběhla. Zuby si brousí i Carolina, která nabízí za Laineho Andreje Svěčnikova, nebo New Jersey, které hází do placu Taylora Halla. Všechno jsou samozřejmě jen spekulace, ale na každém šprochu... Však to znáte!

"Je jasné, že oba kluky chceme mít v tým dál, jsou to úžasní borci, doufám, že oba s vedením domluví," přeje si obránce Josh Morrissey.

Tři ze šesti obránců Jets jsou pryč

Laineho by kromě peněz mohla lákat i změna prostředí. Jets nepatří k nejlukrativnějším adresám v NHL, Tomáš Hertl před lety v nadsázce označil Winnipeg za nejhorší město v NHL. Teploty tam v zimě atakují hranici -50 stupňů Celsia a navíc je to všude sakra daleko. Nejbližší klub NHL, Minnesota Wild, je odtud sedm hodin jízdy autem.

Loňský ročník byl navíc z Laineho strany nejméně podařený, nastřádal jen 50 bodů (30+20), o rok dřív to bylo 70 (44+26) a v nováčkovské sezoně 64 (36+28).

Útok, za poslední dva roky 3. nejlepší v NHL (543 gólů) za Torontem (556) a Tampou (609), ale nemusí být nejpalčivějším problémem Winnipegu. V létě klub z Manitoby opustila polovina ze šestice stabilních obránců, pryč jsou Jacob Trouba, Tyler Myers i Ben Chiarot. Přišel sice Neil Pionk z Rangers, který vloni vyprodukoval na beka solidních 26 bodů, ale zároveň ve statistice pravdy nasbíral nelichotivých -16.

Velkých prostor tak zřejmě dostane nejvýše postavený hráč na draftu Jets (20. celkově, finský obránce Ville Heinola´.

Z útočníků jsou pryč Tanev, Hayes i Daňo. Velký to kontrast oproti dalším celkům z Centrální divize, které mocně posílily. Vítězové Satnley Cupu ze St. Louis si kádr udrželi, do Dallasu zamířili Joe Pavelski a Corey Perry, Nashville má Matta Duchenea a Colorado posílil Nazem Kadri.

"Bude těžké všechny nahradit," byl si v rozhovoru pro nhl.com vědom Scheifele. "Ale pořád jsem přesvědčený, že máme hodně silný mančaft. A že najdeme nové tváře."