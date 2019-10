Giroux: Voráčka čeká šimrání v břiše, ale jak padne puk na led, je to divoch | iSport.cz

Na tréninku asi nejste zvyklý na tak velké množství fanoušků, že?

„To rozhodně ne, ale bylo to moc fajn. Na Jakeovi bylo vidět, jak si to užil, takže doufám, že pro něj v pátek ten zápas vyhrajeme. Atmoséfera byla skvělá, viděl jsem hodně dětí i lidí v dresech. Doufám, že si to všichni užili.“

Středa byla pro celý tým Flyers dnem volna, jak jste si ho užili?

„Byli jsme se podívat na zápase Ligy mistrů mezi Slavií a Dortmundem. Už jsem pár fotbalových zápasů viděl, ale tady byli fanoušci skutečně hlasití a fandili celý zápas.“

V Česku se kolotoč NHL hodně točí kolem Jakuba Voráčka, jak to vidíte vy?

„Hrát takový zápas v Praze je pro něj splněný sen, a bylo vidět, že poslední dva dny pro něj byly celkem emotivní. Ale užíval si to. Jak jsem říkal, bude to pro něj velký zápas.“

A myslíte si, že pátek pro něj bude hodně emotivní zážitek?

„Jake je emotivní typ, určitě ho čeká nějaké šimrání v břiše, ale jak padne puk na led, je to divoch. Jsem si jistý, že tu předvede pořádný hokej.“

Zatímco jste v Evropě, v zámoří ve středu začal nový ročník čtyřmi zápasy. Není to pro vás zvláštní?

„Trochu. Ráno jsem se ale probudil a šel se hned dívat na highlighty. Je fajn vědět, že NHL je zase zpět.“

Jak to vidíte na zápase s fanoušky, myslíte, že bude publikum fandit Philadelphii?

„Myslím, že díky Jakeovi budeme mít výhodu, ale popravdě vlastně moc netuším co očekávat.“

Příprava na nový ročník vašemu týmu moc nevyšla, jak se cítíte teď, tedy den před startem sezony?

„Jsem v tomto směru pozitivní, týmu věřím. Příprava sice výsledkově moc neklapla, ale herně jsme na tom dobře. Každopádně Chicago je také kvalitní tým, takže pro nás to bude dobrý test, abychom viděli, jak na tom skutečně jsme.“

Nejste v Praze zdaleka poprvé, objevil jste se tu na mistrovství světa v roce 2015 i během výluky v sezoně 2012/13. Jak si to užíváte?

„Máte pravdu, už jsem tu byl několikrát, a jsem rád, že jsem zase zpátky. Je příjemné trávit časem s Jakem v jeho městě.“

