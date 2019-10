Keith obdivuje Jágra, ministr obrany Chicaga vzpomínal i na Ruttu | iSport.cz

Kanadské hvězdě, která se s Hawks připravuje na páteční start sezony NHL proti Philadelphii, může být vzorem právě o jedenáct let starší Jaromír Jágr hrající extraligu za Kladno. Jeden z novinářů, kteří přiletěli psát o evropském turné týmu z Chicaga, o tom s Keithem dokonce chystal velkou story.

„Obdivuju ho,“ netajil se hvězdný bek během rozhovoru. „Sám jsem před časem řekl, že budu hrát do pětačtyřiceti, ale myslím, že je něco výjimečného, když hrajete tak dlouho jako on. Musíte si to užívat. Slýchám o něm spoustu příhod, o jeho oddanosti, o jeho pracovní morálce, o tom, jak dře. Dneska už to jsou legendární historky. Možná ztratil trochu na rychlosti, ale na puku je skvělý, souboje s ním nebyly nikdy snadné. Je tak šikovný, že dokáže hrát bez ohledu na to, jak ho bráníte,“ povídal Keith po tréninku mužstva Chicaga v O2 Areně.

Keith má vzpomínky i na Jana Ruttu, který působil v sezoně 2017/18 právě v Chicagu. „Skvělý kluk, bylo fajn s ním hrát. Výborný spoluhráč, ať už jsme vyhráli, nebo prohráli. Bylo super mít ho vedle sebe“ ocenil Keith, který si pobyt v Praze užívá.

„Líbí se mi zdejší kultura, tradice a architektura. Ve středu jsme měli projížďku lodí a vyzkoušel jsem guláš. Pivo? Nedal jsem si. Pivo nepiju,“ prohlásil trojnásobný vítěz Stanley Cupu. Dvojnásobný držitel Norris Trophy pro nejlepšího zadáka NHL a Conn Smythe Trophy pro nejlepšího hráče play off z roku 2015, kdy Blackhawks triumfovali zatím naposledy, si pochvaloval i trénink v O2 areně. „Dobře jsme si zatrénovali a seznámili se s halou. Bylo dobré si včera (ve středu) odpočinout. Hodně jsme cestovali, ale zažíváme spoustu zábavy a je super, že je tým pohromadě. Těšíme se na další tréninky a v pátek na dobrý zápas,“ dodal Duncan Keith.

