Snad jste si to užili! Voráček chválil fanoušky a věří, že se NHL za rok vrátí | iSport.cz

Jako ostře sledovaný hráč usedl před novináři za stůl a po vítězném zápase mluvil do mikrofonu na pódiu. V kabině by ho nejspíš roj žurnalistů zavalil. Voráček i Flyers misi zvládnuli. „Byl to pro nás tady v Praze výborný teambulding,“ přiznal 30letý útočník. V neděli se tým vrací zpátky za moře.

Jak hodnotíte triumf nad Chicagem?

„Po přípravných zápasech si myslím, že nikdo nečekal, že budeme hrát tak dobře. Dobře jsme bruslili, dávali si puky. Vytvořili jsme si hodně šancí, každá lajna hrála zodpovědně. Je dobře, že jsme vyhráli, dva body jsou pro nás důležité.“

Sice jste vy osobně nebodoval, ale i tak můžete být spokojený, že?

„Neměl jsem žádný bod, ale vyhráli jsme. Což je hlavní. Všechny lajny hrály docela dobře, vytvořili jsme si hodně šancí. Někdy je to o štěstí. V mém věku už to není o bodech. Pro mě i pro Girouxe jde ve třiceti o něco jiného. O úspěch mužstva. O tom to je. Pokud jde celkově o zápas, myslím si, že se to lidem muselo líbit.“

Jak hodnotíte vaši misi v Praze?

„Stoprocentně to překonalo moje očekávání. Je lepší tady sedět s výhrou, než bez ní. Jsem rád za to, jak jsme hráli. Celkově to byly skvělé tři a půl dne, každý si to tady užíval, měli jsme srandu jako tým. Klukům se tu líbilo, podívali se po Praze. Byl to pro nás výborný teambuilding. Jsem rád, že jsme vyhráli, protože víme, čeho jsme schopní.“

Byl to podle vás jiný zápas než ten, který se hraje klasicky v zámoří?

„Řekl bych, že nasazení bylo velké. Bylo hodně šancí, žádný tým nehrál zanďoura. Bylo to nahoru dolů, hodně přečíslení. Myslím si, že se vám to muselo líbit. Já občas vidím z ledu jiné věci, hlavně chyby. Je to jiné než seshora. Každopádně věřím, že si to diváci užili. Za to, jak fandili, doufám, že se NHL zase sem za rok vrátí.“

Před zápasy nebýváte nervózní, ani před tímhle jste nebyl?

„Ne. Ani trošku. Příprava je stejná jako v Americe, hala je podobná. Pro mě to byl další zápas. Bylo to celkově moc hezký, hlavně ovace před zápasem. Ale jakmile se hodila buly, soustředil jsem se už jenom na hru.“

Celkově vás to jako tým na začátku sezony stmelilo?

„Ano. Šli jsme všichni v úterý na pivo a myslím si, že si to každý užil. Jsem zastáncem toho, že i tohle je občas důležitý. Proti Chicagu jsme hráli dobře jako tým, semknuli jsme se. Udělali jsme všechno pro to, abychom dva body uhráli. Z čehož mám radost.“

Co jste říkal na výbornou atmosféru?

„Jsem za to moc rád. Bylo to dané hokejem. Kdyby to bylo bez šancí, lidi by se do toho tolik nedostali. Moc jsem si to užíval. Bylo to hlasitější než na normálním zápase v Americe, což je velice pozitivní. Doufám, že lidi šli domů s dobrým pocitem. A že si to užili.“

Spoluhráči mluvili o tom, jak je fajn, že jste vyhráli. Hlavně pro vás. Vážíte si těch slov?

„Těší mě to. Oni vědí, jak mluvím o Česku, o Praze. A celkově o naší kultuře. Hodně kluků tady nebylo, teď zjistili, že je to u nás paráda. Takže ano, potěší to. Myslím si, že to byl můj poslední zápas s NHL v Česku, takže jsem si to moc užil se vším všudy. Kluci hráli výborně, jsem celkově moc rád.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 06:24. Konecny, 26:28. Lindblom, 38:03. Konecny, 49:48. M. Raffl Hosté: 07:44. A. Nylander, 39:48. DeBrincat, 57:53. P. Kane Sestavy Domácí: Hart (Elliott) – Braun, Provorov, Gostisbehere, Hägg, Niskanen, Sanheim – Voráček (A), K. Hayes, Giroux (C) – Konecny, Couturier (A), Lindblom – Twarynski, Laughton, J. van Riemsdyk – M. Raffl, Pitlick, Bunnaman. Hosté: Crawford (Lehner) – Keith (A), E. Gustafsson, Määttä, Seabrook (A), Koekkoek, Gilbert – P. Kane, J. Toews (C), A. Nylander – A. Shaw, D. Strome, DeBrincat – D. Kubalík, Kämpf, Saad – Caggiula, Carpenter, Z. Smith. Rozhodčí D. O'Halloran, J. Hebert (oba Kanada) – L. Suchánek (ČR), B. Murphy (Kanada) Stadion O2 arena, Praha Návštěva 17 463 diváků