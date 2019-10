Kubalík: Na začátku mi běhal mráz po zádech, hrozně jsem si to užil | iSport.cz

Video k článku Flyers měli trip v Praze i jako teambuilding. Dali jsme si pivo, užili jsme si to tu, radoval se po výhře Voráček VŠECHNA VIDEA ZDE

Jak si z premiéry v NHL odnesete dojmy?

„Výsledek tomu úplně nepomáhá, pocity jsou smíšené, ale na druhou stranu jsem si to hrozně užil, bylo to skvělé. Hráli jsme doma, všichni z mé rodiny to viděli, jen mě mrzí, že na konci nebyla výhra.“

Měl jste i dobrou tutovku…

„Přišel jsem k tomu trochu jak slepý k houslím. Myslím, že Brandon (Saad) promáchl, viděl jsem puk na poslední chvíli a zametl jsem to po ledě. Nepadlo to, třeba se to povede příště.“

Co jste říkal atmosféře?

„Byla taková, jakou jsem očekával. Věřil jsem, že naši lidi za to umějí vzít. Bylo to fajn.“

Byl jste před utkáním nervózní?

„Na tohle jsem nikdy moc netrpěl. Něco málo tam bylo, ale spíš jsem byl hrozně natěšený, jaké to bude, kolik lidí přijde, jaká bude atmosféra.“

Už dopoledne po rozbruslení si vás trenér Colliton s Davidem Kämpfem vzal stranou. O co šlo?

„Říkal, abychom si to hlavně užili, protože takový zápas se asi už opakovat nebude, abychom hráli v klidu a nebyli zbytečně pobláznění. Nic zásadního.“

Jaký byl pocit, když vás na začátku představovali a vy jste slyšeli, jak vám lidi aplaudují?

„Samozřejmě skvělý, až mi z toho běhal mráz po zádech. Jsem rád, že přišlo tolik lidí a že nás takhke podpořili. Za to jim patří velký dík.“

Co vás vlastní výkon?

„Nerad bych to hodnotil, byl to pro mě první zápas v NHL. Snažil jsem se hrát svoji hru, ale vím, že to může být lepší. Myslím, že to neb ylo špatné, ale nebylo to perfektní. Mám na čem pracovat. Ale ten zápas splnil moje očekávání, byla to premiéra, kterou jsem si přál, abychom zvládli jako tým, což se nepovedlo, ale určitě budu na ten zápas vzpomínat.“

Jak se těšíte na premiéru v Chicagu?

„Letíme den po zápase, máme den volna. Příští zápas pro mě bude taková druhá premiéra. Těším se na ní úplně jako tady, bude to zase něco jiného. Nepřijde tolik členů rodiny, kterých jsem tady měl kolem patnácti. ale zase to bude v naší hale.“

