Legenda se vrátila dvěma góly! Jako kdyby nikdy neodešel, chválí Marleaua | iSport.cz

Spekulace se kolem dvojky draftu z roku 1997 táhly celé léto. Kontrakt v Torontu měl sice platný ještě na jeden rok, jenže jeho cap-hit 6,25 milionu dolarů absolutně nezapadal do koncepce mužstva a nehodil se do týmu, který se plánoval sotva vejít pod platový strop.

Veterán tedy musel jít, na konci června ho Leafs trejdovali do Caroliny, a tam ho za pár dní ze smlouvy vykoupili. Marleau od začátku vstupu na trh volných hráčů dával najevo, že by chtěl zpět. Do Kalifornie. Samozřejmě ideálně ke svým Sharks, ale zpočátku údajně koketoval i s Los Angeles.

V San Jose později začal chodit bruslit, trénoval s Joe Thorntonem a doufal. Jenže pak mu bylo oznámeno, že pro něj není v klubu jeho srdce prostor, a tak NHL poprvé po 23 letech začala bez toho, aby byl Marleau na soupisce některého z týmů.

VIDEO: Marleau nejprve srovnal na 2:2

Naštěstí pro něj Sharks zažívali jeden z nejhorších vstupů do sezony v historii mužstva. Prohráli všechny čtyři úvodní bitvy se skóre 5:17 a tak bylo rychle třeba jednat. Generální manažer Doug Wilson předložil Marleauovi roční kontrakt s platem 700 tisíc dolarů v prvním týmu a 250 tisíc na farmě a bývalý dlouholetý kapitán mužstva byl zpět.

Jeho tah se okamžitě ukázal jako správný. Marleau naskočil do čtvrtečního utkání v první formaci společně s Loganem Couturem a Timo Meierem a ve 20. minutě tečí poprvé skóroval. V tu chvíli srovnával na 2:2. Jeho další zásah přišel ve 38. minutě, veterán se perfektně zorientoval před klecí Coreyho Crawforda a tentokrát srovnal na 4:4.

„Je to střelec, a získat do pátého zápasu sezony hráče, který má v lize na kontě přes 500 branek, to je něco! Bylo to přesně to nakopnutí, které jsme dneska potřebovali,“ chválil pro NHL.com Thornton, který v utkání nahrál na vítězný gól Barclaye Goodrowa.

VIDEO: Gól Marleaua na 4:4

Marleau také dál psal historii, naskočil do 789. zápasu v řadě a je po Keithu Yandleovi z Floridy (800 utkání) druhým nejželeznějším mužem NHL. Navíc se stal teprve osmým hráčem soutěže, který dokázal za jeden klub skórovat po čtyřicítce a v letech, kdy byl teenagerem.

„Je to skvělé být zase součástí téhle party a hrát hokej,“ uvedl Marleau. „To, že jsem přispěl takhle, je skvělé, ale ze všeho nejdůležitější je, že máme oba body,“ dorazil s tradičním klišé.

Na druhou stranu je pravda, že Sharks už je hodně potřebovali, už takhle jich soupeřům darovali osm. A asi málokdo čekal, že hned takhle výrazně pomůže právě Marleau, který poslední zápas odehrál 23. dubna a minul samozřejmě i kemp a všechny přípravné duely.

Přesto se mu s šesti střelami na branku dokázal v zápase vyrovnat pouze Dominik Kubalík z Chicaga a úplně malý nebyl ani jeho ice-time. Marleau naskočil rovnou na 15 minut a 30 vteřin.

„Co říct o takovém sportovci? Bez ničeho naskočil rovnou do sezony a v kritické chvíli oživil mužstvo. Přesně proto je takovým hráčem, jakým je,“ chválil ho pro Mercury News trenér Peter DeBoer.

Vedoucí střídačky se zároveň vůbec nebál nestárnoucího forvarda nasadit mezi svá útočná esa do první formace. Problém s tím nikdo neměl.

„Před třemi lety jsme vedle sebe něco odehráli, a teď jsem měl pocit, jako kdyby nikdy neodešel,“ potěšilo současného kapitána Coutureho.

VIDEO: Sestřih utkání Chicago - San Jose