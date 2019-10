Kubalík má první gól v NHL, Pastrňák bere body ve velkém. Rittich zářil | iSport.cz

Ondřej Palát podpořil jednou brankou vysoké vítězství Tampy Bay 7:3 v Torontu. Ondřej Kaše vsítil jediný gól Anaheimu, který prohrál v Pittsburghu 1:2. U vítězné branky domácích asistoval Dominik Simon.

Tampa Bay v předchozím utkání v Carolině selhala v útoku, na gólmana Petra Mrázka dokonce ve druhé třetině ani nevystřelila. V Torontu ale nastoupila jako vyměněná a ke kanonádě jí pomohl i návrat uzdraveného Braydena Pointa, který pozvedl elitní útok Lightning. Připsal si dvě branky a přihrávku, čtyři body zaznamenali jeho spoluhráči z lajny Steven Stamkos (1+3) a Nikita Kučerov (2+2).

VIDEO: Palát se trefil podruhé v sezoně

Rittich opět v bráně, proti Dallasu zaválel

Radek Faksa z Dallasu nejdříve nepřekonal v gólové situaci Ritticha ale ve 37. minutě rozjel pohlednou kombinaci, kterou zakončil Joel L ´Esperance do odkryté branky. Už po devíti sekundách třetí třetiny zvýšil střelou z mezikruží Jamie Benn. Český gólman neměl v obou případech nárok, vzápětí ho ještě zachránila tyč.

Calgary vyrovnalo trefami ve 43. a 46. minutě a v prodloužení je podržel Rittich, který zneškodnil trestné střílení Alexandru Radulovovi. Jihlavský rodák sice v penaltovém rozstřelu inkasoval jako první, když ho Tyler Seguin překonal mezi betony. Další tři nájezdy ale chytil a skóre otočili Sean Monahan a Johnny Gaudreau.

Kubalík prvním domácím střelcem Chicaga

Kubalík otevřel skóre zápasu, když při závaru trefil z ostrého úhlu z pravé strany odkrytou branku. "Nikdy jsem si nepředstavoval, že dám takovýhle gól. Jsem šťastný, že to prošlo. Je to věc, kterou si budu pamatovat do konce života. Ale moje pocity jsou rozpolcené, protože jsme nevyhráli," uvedl Kubalík, se šesti pokusy nejpilnější střelec Chicaga, které v zápase čtyřikrát ztratilo jednobrankový náskok.

VIDEO: Podívejte se na první gól Dominika Kubalíka v NHL

Hvězdou utkání se stal Patrick Marleau, který podepsal před pár dny roční smlouvu se San Jose. Čtyřicetiletý útočník přispěl týmu k první výhře v sezoně dvěma zásahy. Jeho spoluhráč Tomáš Hertl ani v pátém utkání nového ročníku nebodoval.

Pastrňákovy body byly Bruins málo

Boston vedl 2:0 už v šestnácté minutě. Skóre otevřel Pastrňák, kterému puk ideálně předložil do předbrankového prostoru Brad Marchand a český útočník bez přípravy vystřelil. Asistenci si u jeho gólu připsal i David Krejčí. Druhý gól přidal po přihrávce Pastrňáka obránce Zdeno Chára střelou od modré čáry. Pastrňák, který v posledních dvou zápasech nasbíral pět bodů (2+3), byl vyhlášen třetí hvězdou utkání.

VIDEO: Podívejte se na branku Davida Pastrňáka

Boston ale nadějné vedení neudržel a poprvé v sezoně prohrál. "Je frustrující, když venkovní sérii takhle zakončíte. Vracíme se sice s šesti body, to není špatné, ale klidně jsme mohli mít plný počet. Dobře jsme začali a odehráli jsme slušný zápas," uvedl Krejčí.

Výsledky:

Montreal - Detroit 2:4 (1:2, 1:1, 0:1)

Branky: 20. Armia, 25. Domi - 14. Helm, 20. Bertuzzi, 36. Mantha, 60. Glendening. Střely na branku: 35:34. Diváci: 21.302. Hvězdy zápasu: 1. Mantha (Detroit), 2. Armia (Montreal), 3. Bernier (Detroit).

Toronto - Tampa Bay 3:7 (3:4, 0:1, 0:2)

Branky: 5. Johnsson, 8. Tavares, 18. Matthews - 3. a 31. Point, 12. a 47. Kučerov, 13. Shattenkirk, 20. Stamkos, 44. Palát. Střely na branku: 28:33. Diváci: 19.387. Hvězdy zápasu: 1. Kučerov, 2. Stamkos, 3. Point (všichni Tampa Bay).

New Jersey - Edmonton 3:4 po sam. nájezdech (1:1, 1:1, 1:1 - 0:0)

Branky: 7. Palmieri, 35. Gusev, 56. Severson - 10. a rozhodující sam. nájezd Draisaitl, 40. Neal, 59. McDavid. Střely na branku: 31:22. Diváci: 14.586. Hvězdy zápasu: 1. Draisaitl, 2. McDavid (oba Edmonton), 3. Gusev (New Jersey).

Pittsburgh - Anaheim 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Branky: 23. Crosby, 48. Guentzel (Simon) - 24. Kaše. Střely na branku: 28:32. Diváci: 18.414. Hvězdy zápasu: 1. Crosby, 2. Murray (oba Pittsburgh), 3. Gibson (Anaheim).

Ottawa - St. Louis 4:6 (2:0, 1:2, 1:4)

Branky: 9. Abramov, 20. Anisimov, 38. Tierney, 55. Duclair - 30. a 55. Perron, 32. Sundqvist, 42. Bouwmeester, 53. Schenn, 59. O'Reilly. Střely na branku: 29:37. Diváci: 9204. Hvězdy zápasu: 1. Perron, 2. O'Reilly (oba St. Louis), 3. Abramov (Ottawa).

Winnipeg - Minnesota 5:2 (0:1, 2:0, 3:1)

Branky: 30. a 58. Laine, 22. Wheeler, 49. Connor, 50. Roslovic - 14. Hartman, 44. Hunt. Střely na branku: 32:40. Diváci: 15.325. Hvězdy zápasu: 1. Laine, 2. Wheeler, 3. Hellebuyck (všichni Winnipeg).

Nashville - Washington 6:5 (1:1, 1:3, 4:1)

Branky: 28. a 46. Johansen, 11. Forsberg, 47. Duchene, 55. Bonino, 56. Ekholm - 25. a 38. Ovečkin, 10. Eller, 33. Wilson, 51. Oshie. Střely na branku: 38:26. Diváci: 17.386. Hvězdy zápasu: 1. Ekholm, 2. Johansen, 3. Duchene (všichni Nashville).

Chicago - San Jose 4:5 (2:2, 2:2, 0:1)

Branky: 14. a 30. Shaw, 6. Kubalík, 33. Strome - 20. a 38. Marleau, 12. Labanc, 30. Burns, 45. Goodrow. Střely na branku: 30:34. Diváci: 21.455. Hvězdy zápasu: 1. Marleau (San Jose), 2. Shaw (Chicago), 3. Couture (San Jose).

Dallas - Calgary 2:3 po sam. nájezdech (0:0, 1:0, 1:2 - 0:0)

Branky: 37. L'Esperance (Faksa), 41. Benn - 43. Lindholm, 46. Hanifin, rozhodující sam. nájezd Gaudreau. Střely na branku: 36:29. David Rittich odchytal za Calgary celý zápas, inkasoval dvě branky z 36 střel a úspěšnost zásahů měl 94,45 procenta. Diváci: 17.989. Hvězdy zápasu: 1. Rittich, 2. Backlund (oba Calgary), 3. L'Esperance (Dallas).

Colorado - Boston 4:2 (1:2, 1:0, 2:0)

Branky: 20. MacKinnon, 30. Bellemare, 53. Burakovsky, 59. Landeskog - 8. Pastrňák (Krejčí), 16. Chára (Pastrňák). Střely na branku: 36:41. Diváci: 18.045. Hvězdy zápasu: 1. Grubauer, 2. Burakovsky (oba Colorado), 3. Pastrňák (Boston).

Arizona - Vegas 4:1 (2:1, 2:0, 0:0)

Branky: 8. a 23. Garland, 20. Schmaltz, 39. Hjalmarsson - 20. Theodore. Střely na branku: 29:38. Diváci: 13.864. Hvězdy zápasu: 1. Garland, 2. Kuemper, 3. Hayton (všichni Arizona).