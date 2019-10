NHL ničí Hurikán. Mrázek má 16 let starý rekord, Nečas se baví a válí | iSport.cz

Měli jste za to, že Carolina po loňském senzačním tažení do semifinále Stanley Cupu zase spadne do průměru? Že Petr Mrázek nezvládne navázat na své výborné výkony? A že Martin Nečas opět začne sezonu na farmě v Charlotte? Omyl, všechno je jinak. Hurricanes jsou aktuálně nejlepším týmem NHL a oba Češi operují v první linii. Na ledě Los Angeles letos neporažený Mrázek vychytal čisté konto a Nečas natáhl při výhře 2:0 svou bodovou šňůru vítězným gólem.

Sedmadvacetiletý gólman i při svém čtvrtém startu v sezoně vychytal vítězství! Na 19. nulu v NHL spotřeboval 31 zákroků.

„Těžký zápas, dva body jsou skvělé. Výborně jsme ubránili přesilovky, především ty na konci třetí třetiny. Tam je snad kluci snad ani nenechali vystřelit na bránu,„ uvedla první hvězda střetnutí v hodnocení pro své oficiální facebookové stránky.

Mrázek si máknul, hned v první periodě na něj letělo 17 střel! “Slušně jsem se zahřál, dostal jsem se do tempa. A taky to hodně pomohlo mému sebevědomí.“

Rodák z Ostravy zatím lape s výbornými čísly, 91.9% úspěšnost zákroků i 1.94 inkasované branky na duel ho řadí mezi TOP 10 brankářů v soutěži. „Co mě těší moc, že jsme jako tým dokázali zareagovat na první porážku v sezoně a hned v dalším zápase vyválčili vítězství. Vychytaná nula? Mám radost, ale je to jen bonus,“ řekl Mrázek, který se stal čtvrtým brankářem ve společné historii Canes a Hartfordu Whalers, který vychytal proti Kings čisté konto.

Zatím posledním byl Kevin Weekes, který v březnu 2003 stál v brance při památné plichtě 0:0.

A Nečas? Ve 25. minutě po přihrávce Ryana Dzingela zpoza branky překonal střelou z mezikruží k levé tyči Jacka Campbella. Na jeho trefu navázal ještě Sebastian Aho a Canes zvítězili 2:0. „Puk šel za branku. Já jsem viděl místo mezi kruhy a Dzingel mě tam skvěle našel,“ hodnotil Nečas. Český talent si vylepšil bilanci v sezoně na pět bodů za dvě branky a tři asistence ze sedmi utkání a byl zvolen třetím nejlepším hráčem utkání. Navíc bodoval ve čtvrtém duelu v řadě.

VIDEO: Podívejte se na trefu Martina Nečase

„Dal rozhodující gól zápasu, takže to dnes v LA byl tak trošku český večer,“ smál se Mrázek. „Bavíme se hokejem. Vždycky si to užíváš, když hraješ dobře, a to je případ naší lajny. Oba moji spoluhráči jsou hodně velcí, bruslí, vyhrávají souboje. Takže ano, moc si to s nimi užívám,“ vychválil parťáky Haulu a Dzingela Nečas.

Především předsezonní import z Vegas Haula hraje skvostně, s pěti góly za sedm utkání je nejlepším střelcem týmu. Klubovému bodování vládne s osmi body (4+4) obránce Dougie Hamilton.

Nejlepší začátek v historii Caroliny

Šest výher (4:3 v OT nad Montrealem, 3:2 v OT proti Washingtonu, 4:3 v OT s Tampou, 6:3 proti Floridě, 5:2 proti Islanders, 2:0 s Los Angeles) a jediná prohra (2:3 s Columbusem) v prvních sedmi duelech je historicky nejlepším vstupem organizace do sezony. V ročníku 1995/96 měl Hartford bilanci pěti výher a dvou porážek.

Na druhém místě soutěže sedí další překvapení z Buffala (šest utkání – 11 bodů) a třetí je poslední neporažený tým v lize Colorado (5 výher).

„Daří se nám vyhrávat, zatím jsme skoro pokaždé našli cestu, jak urvat dva body. Hned třikrát to bylo v prodloužení, což je nesmírně cenné, nemyslím si, že to je náhoda. Máme jasnou představu, jak chceme v přidaném čase hrát a to se nám vyplácí,“ myslí si útočník Jordan Staal.

„Jasně, je to super start, ale v kabině si říkáme, že to je jen začátek. 82 utkání v základní části je strašná porce. Je to maraton a my nesmíme dopustit, aby nám došel dech,“ dodal borec, který proti Kings nastoupil do svého 900. utkání v NHL.

„Jak se cítím? Starý a unavený,“ rozesmál se Staal. „Ale vážně, je to jen číslo, ale cítím se blaženě, tohle totiž hned tak někdo nemá.“