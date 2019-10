Šampioni u Trumpa. Prezident spletl jméno hvězdy, špičkoval Binningtona | iSport.cz

Blues si užili prohlídku Bílého domu včetně Oválné pracovny, hlavní část slavnosti se ale odehrála v Růžové zahradě. "Bylo to veselé, opravdu zábavná oslava," pochvaloval si klubový prezident Tom Stillman, z jehož rukou si Trump dres týmu převzal. "Při takové události nečekáte tak moc úsměvů a vtípků. Ale my jsme prožili spoustu zábavy," dodal Stillman.

Zatímco předchozí vítězové Stanley Cupu Capitals nedorazili kompletní, protože někteří členové vítězného mužstva včetně brankáře Bradena Holtbyho či útočníka Bretta Connollyho pozvánku odmítli, z Blues scházel pouze obránce Justin Faulk, jenž přišel z Caroliny před začátkem základní části. Událostí spojených se ziskem poháru se proto neúčastnil.

"Myslím, že to jen dokazuje, že tohle mužstvo se chová jako skutečný tým úplně ve všem, co dělá. Drží pospolu a i já si myslím, že je jednoznačně třeba oddělovat politiku a sport," řekl Stillman s připomínkou na řadu hráčů z minulosti, kteří odmítli pozvání kvůli politickým postojům aktuální hlavy státu. "Tato událost patří k prezidentským tradicím a já jsem na kluky hrdý, že dorazili všichni," řekl Stillman.

"Ať děláme cokoliv, děláme to jako jedna parta. A já si myslím, že právě to bylo zásadní pro náš triumf. Jsme velmi kompaktní tým," přitakal zástupce kapitána Alexander Steen.

Trump ocenil útočníka Jadena Schwartze za jeho příspěvek na cestě za Stanley Cupem v podobě 12 vstřelených gólů, ačkoliv ho občas omylem překřtil na Jasona. Vyzdvihl také brankáře Jordana Binningtona, kometu minulé sezony.

"Mít možnost vidět Oválnou pracovnu a absolvovat prohlídku Bílého domu..., o moc lepší to nemohlo být. Je to něco, co si bude člověk pamatovat už navždycky," řekl Schwartz.

Binnington se stal nečekaně jedním ze základních stavebních kamenů úspěšného týmu. V rozhodujícím finále číslo 7 přispěl k výhře 4:1 nad domácím Bostonem 32 zákroky. A Trump se ho v nadsázce ptal, jak ta jedna střela mohla skončit za jeho zády. "To se mi zrovna nepovedlo," omlouval se naoko Binnington.

Kontroverzního prezidenta také zajímalo, zda se klub premiérovým vítězstvím od svého založení v roce 1967 zbavil tlaku, který byl o to silnější, že ani jedna z předchozích tří finálových účastí Blues nevyšla. "Vůbec nic o tom nevím," odvětil trenér Craig Berube.

Nyní už je před klubem opět velmi dlouhá cesta za obhajobou, která by znamenala návrat do Bílého domu. "Nová sezona, nové výzvy a zkušenosti. Pořád se to ještě vznáší okolo nás, což je pozitivní. Je skvělé si to zažít, ale zároveň už je třeba vrátit se zase naplno do práce. Bylo by pěkné to prožít celé znovu," řekl Binnington.

Congratulations to the @StLouisBlues on their 2019 Stanley Cup win! 🏆 pic.twitter.com/kfWmtVN8HO — The White House (@WhiteHouse) October 15, 2019