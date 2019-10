NHL těší znovuobjevená věc: rivalita! Pro hokej je to dobré, těší hvězdu | iSport.cz

Famózní bruslaři, hezčí a hezčí góly, šikovnější útočníci a stále lepší gólmani. To je moderní NHL. Ale na co se vlastně dívat, když zrovna fanoušek narazí na zápas, kde nepadají branky? Dřív rozproudili uvadající náladu hráči jako Matthew Barnaby či Darcy Tucker, ale takové už liga nepěstuje. I když jedna individuální rivalita teď pravidelně k vidění je. A sami hráči okolních týmů ji sledují s velkou chutí.

Nový ročník ještě neukrojil ani první měsíc a dvakrát už došlo na souboj Los Angeles Kings s Calgary Flames. A na bitvy dvojnásobného vítěze Stanley Cupu a olympijských her Drew Doughtyho s mladičkým provokatérem Matthewem Tkachukem. Tihle dva se skutečně nesnáší a nevynechají jediný moment, kdy se do sebe mohou pustit. Na ledě i mimo něj.

Rozbuškou byl vzájemný zápas z poloviny března roku 2017. Tehdy nováček Tkachuk přetáhl veterána loktem a ten se do něj po zápase pěkně opřel. „Tenhle kluk hraje docela špinavě. Překvapuje mě to, vzhledem k tomu, že je v soutěži nový. Ale je pravda, že my po sobě trochu jdeme pokaždé,“ řekl tehdy obránce Kings. Tkachuk za zákrok dostal stopku na dvě utkání.

VIDEO: Tenhle zákrok nenávist odstartoval

Další bitvu hráli tihle dva jen o deset dní později, a tam už to létalo. Hity, nadávky, urážky, strkanice... A stejné to bylo i ve všech sedmi dalších utkáních až do současnosti. Naposledy se Tkachuk s Doughtym utkali v sobotu a znovu došlo na pěknou rvanici.

Dávno už se o střetu těchto dvou týmů dopředu ví, fanoušci je vyhledávají a hltají každé pokračování. Stejně tak i hráči. Je to jako připomínka starých, ale ne tak vzdálených časů, kdy se nesnášeli Matthew Barnaby a Lyle Odelein, Darren McCarty a Claude Lemieux či Darius Kasparaitis a zbytek ligy.

„Popravdě je zábava to sledovat. A zájem okolí jasně ukazuje, že to lidi stále baví,“ vysvětlil drsňák Ryan Reaves z Vegas, který v tuto chvíli pěstuje podobný druh přátelství s Evanderem Kanem ze San Jose.

VIDEO: Tkachukův hit na Doughtyho z roku 2017

„Já sám si to fakt užívám, zeptejte se Evandera, podle mě to cítí dost podobně. Myslím si, že trocha takového zdravého nepřátelství je pro každý tým dobrá,“ řekl v rozhovoru pro SportsNet.

Přesto souboje Tkachuka s Doughtym táhnou více. Podle hvězdného útočníka Tylera Seguina z Dallasu je jeden z důvodů ten, že je ve hře kanadský tým. Díky tomu se vše více vláčí skrz média.

„Pro hokej je to dobré, i já mám rád, když hráči ukáží trochu z vlastní povahy a sebevědomí,“ pokračovala hvězda Dallasu s tím, že i taková výměna názorů se musí držet v určitých mezích.

Před pár dny se do celé táhnoucí se taškařice navíc zapojil jeden člověk, od kterého se to až tolik nečekalo. Doughtyho matka. Když 8. října Kings Doughtyho gólem z 61. minuty vyhráli na ledě Calgary, nikdo neslavil tak mohutně, jako on. „Doughty vyhrál v hokeji téměř všechno, co jde, ale skoro nikdy jsem ho neviděl takhle nadšeného,“ napsal například Sid Seixeiro ze serveru SportsNet.

VIDEO: Sobotní setkání Los Angeles a Calgary

Jenže právě popichování kanadských fanoušků se jeho matce nelíbilo, Sám hráč je zase otrávený z toho, jakou nenávist vzbuzuje v publiku země, ze které pochází a kterou reprezentuje. I když přiznává, že špičkovaná s Tkachukem ho baví.

Je to i proto, že z hokeje v posledních letech podobné chování vymizelo, k čemuž je několik důvodů. Milan Lucic z Calgary viní sociální sítě, kde si hráči pěstují přátelské vztahy a s tím souhlasí i Reaves, který ale poukazuje spíš na přísnější pravidla.

„Pošťuchování, sekání a všeljkaých pohlavků je čím dál méně, protože rozhodčí je teď přísně trestají a nikdo nechce zbytečně své mužstvo poslat do čtyř,“ uvažuje muž, který je těžkou váhou současnosti.

I když tady jde o malou výjimku. A počítejte s tím, že až se kluby 7. prosince potkají znovu, opět to bude zábava.

VIDEO: Další z mnoha střetů této dvojice