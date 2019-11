Vrána s Kempným zničili naděje Sabres, Nečas dal vítězný gól | iSport.cz

Góly

Domácí: 06:17. J. Vrána, 06:59. Stephenson, 09:29. J. Vrána, 10:42. Leipsic, 36:53. T. Wilson, 53:43. Oshie

Hosté: 30:40. Jokiharju

Sestavy

Domácí: Holtby (Samsonov) – Carlson (A), Kempný, Gudas, Orlov, Jensen, Siegenthaler – Oshie, Bäckström (A), Ovečkin (C) – T. Wilson, Kuzněcov, J. Vrána – Hathaway, Eller, Hagelin – Boyd, Stephenson, Leipsic.

Hosté: Ullmark (C. Hutton) – Dahlin, Ristolainen, McCabe (A), Jokiharju, C. Miller, Gilmour – S. Reinhart, Eichel (C), Olofsson – Sobotka, Ma. Johansson (A), Skinner – Rodrigues, Mittelstadt, Sheary – Okposo, Jo. Larsson, Girgensons.

Rozhodčí

Joannette, Hebert – Nansen, Murphy

Stadion

Capital One Arena, Washington

Návštěva

18 573 diváků