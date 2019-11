Make Capitals CZECH again! Vrána, Kempný a Gudas ve Washingtonu válí | iSport.cz

Byli dva, od léta jsou Češi ve Washingtonu ve třech. Spokojenost s jejich prací? Zatím za jedna. Generální manažer tvrdí, jak je Radko Gudas podceňovaný a pochvaluje si kauf, že ho přivedl z Philadelphie. Michal Kempný je důležitý ofenzivní obránce už od zisku Stanley Cupu 2018. A Jakub Vrána? Patří do pětky nejproduktivnějších hráčů týmu. V noci na sobotu dvěma góly zařízl Buffalo, Kempný přidal tři asistence.

Domů do Washingtonu se Capitals vrátili v královské náladě. „V tuhle chvíli jsme hodně sebevědomí, máme hodně energie, jsme zpátky z pětizápasového tripu, kde jsme vyhráli čtyři zápasy,“ komentoval dobrou náladu Jakub Vrána. Ve vlastní hale jeho tým spláchl Buffalo 6:1, on bodoval počtvrté v řadě a celkem si za dané období připsal tři góly a tři nahrávky.

Jeho roli lze označit jako zbraň v záloze. Chodí na led za Alexandra Ovečkina, na druhém křídle mu poletuje ranař Tom Wilson, uprostřed v tuhle chvíli Jevgenij Kuzněcov. Co neprostřelí Ovečkin, mají dotáhnout oni.

Proti Buffalu to šlo dokonale. Vrána nejdřív ujel do brejku a rychlou střelou mezi nohy otevřel skóre. Na 3:0 zvyšoval ranou z první po nahrávce Michala Kempného od mantinelu. „Snažil jsem se jenom trefit volné místo, hlavně jsem ale dostal skvělou nahrávku od Michala a já se pokusil jeho práci dokončit,“ děkoval parťákovi.

Tříčlenná česká parta má ve Washingtonu hodně dobré renomé. Michal Kempný se dal dohromady po problémech s utrženým stehenním svalem, a i když odehrál jen sedm zápasů, je druhým nejproduktivnějším obráncem týmu za Johnem Calrsonem. „Při rozšiřovacím draftu jsme ztratili Natea Schmidta, který šel do Vegas. Hledali jsme tak bruslaře, obránce, který dovede vyvézt puk. Trvalo to dlouho, ale našli jsme ho v Michalovi,“ je s ním spokojený generální manažer Brian MacLellan.

Český bek ho nestál moc, obětoval za něj jenom třetí kolo draftu 2018. Chicagu se přitom Kempný nevešel ani do sestavy. „Jasně, je skvělé, že se nám ho podařilo získat,“ hlásil MacLellan pro The Athletic. Kempný byl proti Buffalu vyhlášen druhou hvězdou zápasu po Vránovi. Vytáhl se třemi prvními asistencemi.

Generální manažer je nadšený i z druhého českého zadáka. Radko Gudas? Brousek a tvrďák. To vám odpoví každý, kdo jen zběžně sleduje NHL. „Sledovali jsme vývoj Radko Gudase a líbí se nám moc. Je to podceňovaný hráč,“ hned na jeho adresu vypálí MacLellan. „Ano, samozřejmě, že tam jsou velké hity, na druhou stranu, podobně jako Tom Wilson, dokázal hru přizpůsobit trendu, který se v lize drží a jak se na hity kouká,“ neváhal za něj poslat do Philadelphie o tři roky staršího Matta Niskanena (32).

Gudas dává Capitals tvrdost, jakou vyhrálo poslední Stanley Cup St. Louis. Když si srovnáte jeho styl hry, řekli byste, že je větší než 183 cm. „Daří se mu, navíc dobře pracuje s pukem, hraje fyzicky, dostáváme přesně to, co potřebujeme,“ spokojeně bručel generální manažer.

Největším českým klenotem v týmu je samozřejmě Vrána, třináctka draftu 2014, třiadvacetileté křídlo, které může mít Pastrňákovský potenciál. Pořád cítíte, že je to hráč, který může nasypat víc jak 40 gólů. Taky se zlepšuje, minulou sezonu skončil na čísle 24.

Na druhou stranu, někdy vypadá, jako kdyby se mu vytratilo sebevědomí. Cítili jste to v play off, kde v sedmi zápasech neudělal ani bod. Trenér s ním nebyl spokojený ani na začátku sezony, kdy ho ve druhém zápase poslal na pár střídání do čtvrté lajny. Ale talentovaný střelec se dostal zase zpátky nahoru. „Znáte mě, jsem veselý člověk,“ usmál se na novináře Washington Post.

Nepatlá se v minulosti, ale lekce chápe. „Když mi to úplně nejde, samozřejmě, že se objeví nějaké emoce. Ale nejdůležitější je, že v tu chvíli musíte najít způsob, jak vaši situaci překlopit na správnou stranu a ne přes všechny ty negativní věci. Naopak, musíte přijít na způsob, jak být pozitivní.“ Jeho aktuální forma říká, že se mu to povedlo skvěle. A Washington je znovu silný, vede Východní konferenci. Další útok na Stanley Cup? Ještě hodně daleká cesta. Ale může být.