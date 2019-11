Takhle pálí Francouz! Ke gólu chyběl kousek, spoluhráči si z něj utahovali | iSport.cz

Avalanche utkání nakonec vyhráli 4:2, po pěti porážkách podruhé v řadě odjížděli z ledu se ziskem dvou bodů, a 29letý odchovanec Plzně zastavil 39 puků.

První dvacetiminutovka přitom Francouzovu show neslibovala. Proti přesilovkovému doklepnutí Emila Bemströma byl reprezentační gólman bez šance, ale rána Zacha Werenského z poslední minuty první části se určitě chytat dala.

Puk mu proskotačil pod lapačkou na bližší tyč a došoural se až do sítě. "Nezasloužili jsme si prohrávat po první třetině 1:2, hráli jsme dobře. Bylo to těžké, cítil jsem, že klukům dlužím lepší výkon, podrželi mě. Ve druhé třetině dali dva góly a utkání jsme nakonec zvládli," rozprávěl s novináři po duelu Francouz, který byl vyhlášen druhou hvězdou utkání.

A nechybělo moc, a jeho výkon měl neuvěřitelnou tečku. 35 vteřin před sirénou za stavu 4:2 zkrotil Francouz nahození Blue Jackets a okamžitě se pokusil atakovat soupeřovu odkrytou klec. "Ano, chtěl jsem dát gól," přiznala po utkání aktuální jednička Colorada.

Německý starter Philipp Grubauer je totiž lehce zraněný, Francouzovi kryl v nočním zápase záda mladý a NHL nepolíbený Adam Werner.

Video parťákova střeleckého pokusu, který měl dobrý směr, ale ve středovém kruhu ho zvládl zachytit jeden z hostujících obránců, okamžitě na svém oficiálním twitterovém účtu sdílel Martin Kaut. "Tak příště," napsal český útočník, který bojuje o svou šanci na farmě Colorada v AHL, a přidal rozšklebené smajlíky.

"Jeho výkon? Průměrný, ale kdyby mu to tam padlo, tak to by byla jiná," smál se Cale Makar, který se proti Columbusu postaral ve druhé třetině o obrat ve skóre dvěma góly. "Nepřijde mi, že bych hrál bůhvíjak skvěle! Jsem rád za výhru, bylo to hodně upracované.“

A co na střelecké choutky svého maskovaného muže řekl trenér Jared Bednar? "Jasně, proč by to nemohl zkoušet?", podpořil svého brankáře šéf střídačky Avalanche.

Na druhé straně už tak veselo nebylo, Columbus prohrál šesté z posledních sedmi střetnutí a v tabulce NHL spadl na 24. místo. Colorado má o sedm bodů více a je sedmé.

"Nemám z toho žádnou radost, dnešní zápas mi připomínal pouliční hokej, oba týmy měly hodně šancí, hodně brejků. Ale my jsme svoje příležitosti zase nevyužili, i když jsme soupeře přestříleli," mrzelo kouče Blue Jackets Johna Tortorellu.

VIDEO: Podívejte se na sestřih zápasu Colorada s Columbusem