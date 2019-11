Rozruch v NHL! Vyhodili legendárního moderátora, mluvil o imigrantech | iSport.cz

„Vím, co jsem řekl a stojím si za tím. Každý Kanaďan by měl uctívat naše padlé vojáky. Říkám pravdu, hlásám jen to, co sám dělám. Chodím po našich vojenských základnách, strávil jsem Vánoce v Afghánistánu společně s našimi vojáky, navštěvuji hřbitovy našich padlých po celém světě a uctíval jsem zesnulé i v “Koučově koutku„. Nikdo ze mě nemůže dělat ochočeného robota jen proto, abych si zachránil práci. Rád bych v pořadu pokračoval, ale potíž je v tom, že pokud si budu muset hlídat vše, co řeknu, už to nebude “Koučův koutek."