Mrázek o kritice oslav od Cherryho: Udělal nám službu, trička frčela | iSport.cz

Ta parta blbců s vtipnými oslavami. Tohle stojí v popisku Carolina Hurricanes na jejich oficiálním twitterovém účtu. Klub tak vtipně reagoval na útok bláznivého 85letého důchodce Dona Cherryho. Bývalý kouč Bostonu či kanadské reprezentace, který je známý svými pestrobarevnými obleky, hráče kvůli divokým oslavám výher obvinil z neúcty k soupeři. „Je to hloupost, Amerika na to zatím jen není zvyklá,“ myslí si brankář Petr Mrázek.

Jak na tým zapůsobila slova svéráze Dona Cherryho, který ostře kritizoval vaše oslavy po vítězných zápasech? Jste podle něj banda blbců.

(smích) „No, spíš nás to všechny pobavilo, smáli jsme se tomu. Od něj nás to ani neurazilo, moc to ale nechci rozebírat. Je to každého názor. Divákům se to líbí, trochu jsme to oživili. Možná by se pan Cherry měl v první řadě zamyslet nad sebou.“

Co říkáte tomu, jak vtipně se k celé záležitosti postavil klub?

„Paráda, moc mě to baví. Trička s nápisem A Bunch of Jerks (Parta blbců) šla na dračku, prodala se jich spousta. Pozitivní ohlasy jsem slyšel i na náš Twitter. Nakonec nám vlastně udělal dobrou službu.“

Cherry mimo jiné řekl, že křepčením na ledě urážíte soupeře. Co si o tom myslíte?

„Že je to hloupost. Amerika na to prostě jen není zatím zvyklá. Skončí zápas, nepodávají se ani ruce, všichni jdou do kabin a konec. V Evropě je ale slavení běžné. Pro fanoušky je to zpestření, u nás se to ohromně chytlo.“

Chytnul jste se také vy. V posledních týdnech jste se rozchytal do parádní formy, co za tím je?

„Nejvíc asi obrovská pohoda uvnitř týmu. Máme fakt dobrý kolektiv, mně se zase vrátila radost, která mi v posledních dvou letech trochu chyběla. Tým šlape, jak má, a všechno nám vychází. Docela se nám daří pravidelně vyhrávat, to pak jde hned všechno lépe.“

Komu nejvíc vděčíte za pohodu? Vaši i týmovou.

„Vedení. Trenér Rod Brind‘ Amour je opravdu skvělý, konkrétně se mnou pak odvádí velký kus práce kouč gólmanů Mike Bales. Ti nám to opravdu hodně usnadňují. V Detroitu jsem tohle neměl, takže jsem rád, že mám možnost to zažít.“

Vypadáte, že i vaše sebevědomí se v Carolině zase vyšvihlo do pater, kde dřív bývalo. Cítíte to stejně?

„Rozhodně, zdravé sebevědomí je pro můj výkon extrémně důležité. Pocítil jsem to hned na začátku sezony, teď se to stále zlepšuje. Jsem rád, že i díky tomu sklízím ovoce.“

VIDEO: Podívejte se na oslavu Caroliny s fanoušky:

We set the bar tonight 🔥 pic.twitter.com/dDJMsmcQlw — Carolina Hurricanes (@NHLCanes) February 17, 2019

Na druhou stranu, upřímně, neštve vás, že se i přes skvělé výkony musíte o místo v brance stále dělit s Curtisem McElhinneyem? Teď naposledy si připsal nulu proti Dallasu…

„Abych řekl pravdu, neštve mě to. Sezona je dlouhá a náročná. Je to, jak to je. Prostě chytáme oba. A myslím, že oba předvádíme solidní výkony, dáváme klukům šanci každý večer vyhrát. Jsme kamarádi, nežárlíme na sebe. Trenéři nám dopředu řekli, jak to bude, díky čemuž nemáme žádný stres. Když zachytám jeden zápas skvěle a další nechytám vůbec, jsem v klidu, protože vím, že příště tam stejně zase půjdu.“

Na druhé čisté konto sezony jste čekal dva měsíce, třetí pak přišlo hned o týden později. Nejdřív jste vychytal New York Rangers, pak Dallas. Užil jste si to?

„Nula je pro brankáře sladká odměna. Za rok jich nevychytáte moc, proto si jich o to víc vážíte. V Americe se ale opravdu víc hledí na to, jestli jste dovedl tým k výhře. I trenér mi říká, že je mu jedno, jestli vyhrajeme 2:0 nebo 6:4, hlavně že bereme dva body. Čisté konto v legendární Madison Square Garden mi udělalo velkou radost, další pak doma proti Dallasu se urodilo zrovna, když za mnou přiletěl taťka. O to víc bylo cennější.“

Proti Stars jste se blýskl jedním z nejlepších zákroků sezony napříč NHL. Andrew Cogliano měl před sebou poloprázdnou branku, vy jste mu ale lapačkou vystavil stopku. Jak jste celou situaci viděl?

„Byla tam střela z prostoru mezi kruhy, puk se odrazil doleva ke Coglianovi, který to chtěl uklidit do brány. Já jsem se odrazil od tyčky, vyšponoval se do vzduchu a on mi trefil lapačku.“

Můžeme to popsat blíž? Jak těžké je dostat horní polovinu těla z polohy ležmo takhle vysoko?

„Já byl vždycky hodně pohyblivý brankář, který měl chytání založeno na obratnosti, mrštnosti a atletickém stylu. Tenhle zákrok přesně takový byl. Trenér mi vždycky říká, že ho musím vytasit v pravou chvíli, tady se to povedlo.“

VIDEO: Podívejte se na Mrázkův skvělý zákrok proti Dallasu

Co se ve vás pár vteřin po takové parádě odehrává?

„Ty pocity jsou fantastické. Sebedůvěra vyletí ještě výš. Do hlavy se vám dostane něco, jako že prostě dneska gól dostat nemůžete, že jste nepřekonatelný. Ve skutečnosti je to ale hodně o štěstí. Prostě vás to musí trefovat.“

S Carolinou se stále držíte na hraně play off. Jak moc nahlas se u vás mluví o tomto cíli?

„Čím dál hlasitěji. Zesílilo to s tím, když se začalo psát, že jsme uhráli nejvíc bodů po 60 zápasech snad za posledních deset let. Utkání do konce je ale pořád hodně (18), bodů taky. Věřím ale, že máme kvalitu na to play off urvat.“

Jsme na konci února, vám po sezoně s Hurricanes končí smlouva. Už se rozběhla jednání o nové?

„Před několika dny jsme se o tom bavili s agentem, ten o tom komunikoval s generálním manažerem. Nijak blíž jsme to ale nerozebírali. Sám se chci soustředit hlavně na hokej a nerozptylovat se věcmi okolo.“

Blíží se trade deadline, na rozdíl od loňska jste tentokrát asi víc v klidu, viďte?

(úsměv) „V NHL nemůžete být nikdy moc v klidu, nikdy nevíte, co se může udát. Ale říkáte to správně, mám zprávy, že by se mě žádná výměna týkat neměla.“