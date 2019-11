Český kouč v Německu: Velké peníze jsou jen v NHL. Pasta má něco navíc | iSport.cz

Patří k nejlepším českým koučům současnosti, byť o tom tady málokdo ví. Pavel Gross, šéf německého týmu Adler Mannheim, jarního šampiona DEL a účastníka play off Champions League. V úterý večer se ve vší tichosti přesunul k mezinárodní konfrontaci do Hradce Králové. Rozdal pár podpisů a rozvyprávěl se (nejen) o těžké sezoně titulové obhajoby.

Na cestu na východ Čech se Pavel Gross poctivě připravoval, nejen po pracovní stránce. „Dozvěděl jsem se, že Hradec je jedním z mála českých měst, které se ubránilo nájezdu komunistů do historického centra. Žádná ošklivá stavba jako všude jinde,“ líčil zaujatě 51letý rodák z Ústí nad Labem, na konci 80. let oblíbený útočník Sparty.

Máte po titulu, v Mannheimu proběhly obrovské oslavy, hokej je tam číslo jedna. Panuje o to větší nervozita všude okolo při nynějším čtvrtém místě?

„V Mannheimu je automatický tlak. Kdo jde hrát za Adler, ví, do čeho jde. Mannheim je klub s obrovskou tradicí a velkou fanouškovskou základnou. Osm tisíc udaných permanentek zavazuje. Každý rok se jich prodá víc a víc, hala pro třináct tisíc lidí bývá výborně zaplněná. V celé komunitě najdete mnoho trenérů, kteří přesně vědí, co a jak se má dělat, jaké kroky podnikat. Všichni si k tomu říkají své, jestli mi rozumíte. Sedmé místo nikoho nezajímá, jste Mannheim, patříte jinam.“

Nemáte to snadné, ale zároveň jste jako kouč někdo, nebo ne?

„Já vím, je v tom i plus. Na druhou stranu, někdy potřebujete vypnout, vytratit se, nečíst noviny, twitter, facebook a další sítě. Sám to nemám, razím zásadu, že je lepší mít míň informací zvenku než víc. Co vím, tak někdy je to síla, co se na vás z různých stran valí. Já se snažím to k sobě nepustit, pokud hrajeme blbě, nechci od nikoho vědět, co se kde píše. Chci si udržet čistou hlavu.“

Ani od kolegů se k vám nic nedostane?

„Ti mají zakázáno mě informovat. Kdyby mi přinesli noviny, hodím je do koše.“

Jaké máte nadřízené?

„To uvidíme… (usmívá se) Daniel Hopp je synem zakladatele kolosu SAP, který vlastní bundesligový Hoffenheim, jeho partner