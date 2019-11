Strach v Calgary! Bek zkolaboval na tréninku, při převozu už komunikoval | iSport.cz

Brodie nastoupil v 21 zápasech této sezony a připsal si osm asistencí. Celkem už má spoluhráč Davida Ritticha a Michaela Frolíka v lize na kontě 591 utkání. Mužstvo po jeho kolapsu, jehož příčina zatím není známa, trénink ukončilo.

'TJ Brodie experienced an episode on ice at practice today. He is alert and responsive and has been transported to local area hospital for evaluation. We will provide a further update when available. Thank you.'#Flames GM Brad Treliving pic.twitter.com/VQYqHw717p