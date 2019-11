Calgary soptí! Hromotluk ztrestal útok na Ritticha, za pěst dostal stopku | iSport.cz

Milan Lucic vyzval k bitce Kurtise MacDermida z Los Angeles • Jeff McIntosh/The Canadian Press via AP

Kole Sherwood si troufl na Davida Ritticha, hned to schytal • Koláž: iSport.cz

David Rittich je v tuto chvíli se 774 odchytanými minutami nejvytíženějším brankářem celé NHL. Gólman Calgary už také udržel dvě čistá konta, to společně s ním dokázali v ročníku 2019/20 jen čtyři další muži s maskou. Pro Flames je nepostradatelný. Kdo si na něj dovolí, ten musí pykat, což v sobotu zjistil i nováček Columbusu Kole Sherwood. Celá situace skončila suspendací a v kanadském klubu soptí.

Respekt, to je něco, čemu je třeba se v průběhu sportovní kariéry naučit. Někdo ho dokáže okoukat a vysledovat z chování okolí či spoluhráčů, někdo si musí lekci získat tak, že si určité situace sám osahá. Nutno říct, že mnohdy to nejsou příjemné zkušenosti.

Dvaadvacetiletý americký útočník Kole Sherwood byl na víkend povolán z AHL z Clevelandu do prvního týmu Columbusu. Proti Calgary měl naskočit do svého teprve třetího utkání NHL, ty dvě předchozí zvládl v minulém ročníku.

Na farmě v deseti zápasech třikrát skóroval a za Blue Jackets chtěl na slušně rozjetý ročník navázat. Jenže jeho výpad proti českému brankáři ho přišel pořádně draho. Sherwood hodně nerozumně do Ritticha zajel holí ve chvíli, kdy jednička mužstva puk už měla pod kontrolou. Bohužel pro něj prvním, kdo se rozhodl zjednat na ledě pořádek a řádně mu vysvětlit, že tohle se už příště nesmí stát, byl Milan Lucic.

Nebojácný pořízek se na nic neptal, a trochu naivně postávajícího soka jedním úderem poslal k zemi. Lucic vyfasoval 2+2 minuty za hrubost, Sherwood si pravděpodobně bude pamatovat, co si příště smí dovolit, a co ne.

VIDEO: Lucic jedním úderem smetl nováčka

Celá akce ale ještě měla po výhře Calgary 3:0 dohru u disciplinární komise, která si jedenatřicetiletého vítěze Stanley Cupu z roku 2011 obratem předvolala a následně na dva zápasy suspendovala. Hráč kvůli tomu také přijde o 64 tisíc dolarů.

Svého útočníka se okamžitě zastal generální manažer mužstva Brad Treliving, rozhodnutí ho dost rozzlobilo. „Disciplinární komisi a jeho šéfa George Parrose maximálním způsobem respektuji. Odvádí skvělou práci. Ale s tímto rozhodnutím důrazně nesouhlasíme,“ řekl v rozhovoru pro klubovou televizi.

„Viděl jsem hráče, který píchl, sekl, praštil našeho gólmana. Je jedno, jak to chcete nazývat. Kdybyste to udělali proti jakémukoliv z 31 týmů v lize, reakce by podle mě vždy byla podobná,“ pokračoval.

Lucicovi nepomohlo, že během své třináctileté kariéry už byl třikrát suspendován, a k tomu také pětkrát pokutován. Z toho byla jedna suspendace a jedna pokuta právě za podobný úder pěstí do obličeje.

„My za ním 100% stojíme. Přesně to totiž od svých hráčů chceme, aby bojovali jeden za druhého a myslíme si, že přesně tohle byl Milanův případ,“ dodal Treliving.

VIDEO: Sestřih utkání Columbus - Calgary