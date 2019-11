Zázrak! Ottawa není nejhorší a oceňuje Chlapíka. Voráček nechápal | iSport.cz

V tomto případě Brady Tkachuk puk do klece Caroliny dostal • Reuters / James Guillory-USA TODAY Sports

Obránce Mirco Mueller se snaží odstavit Bobbyho Ryana z brankoviště New Jersey • AP Photo/Bill Kostroun

Hraje sice průměrně jen sedm minut na zápas, ale čas na ledě dovede maximálně zúročit. V utkání proti Flyers Chlapík vystřelil hned třikrát, jen spoluhráč Tyler Ennis vyslal o jednu střelu víc. A Chlapíkův účet za posledních pět mačů? Dvě branky a dvě nahrávky. Slušný výkon na křídlo ze čtvrté formace.

Chlapíkův poslední gól navíc obohatil konto Senators o další dva body. Český forvard ukazuje, jak platný umí být. V sezoně si připsal pět kanadských bodů, což už nyní znamená nejúspěšnější bodovou sezonu v kariéře.

VIDEO: Podívejte se na gól Filipa Chlapíka

Přitom utkání zpočátku nenasvědčovalo tomu, že by se Ottawa bude radovat. „Z naší strany se dnes jednalo asi o nejhorší možný start do zápasu,“ řekl pro stanici TSN trenér Ottawy D.J. Smith poté, co jeho tým dokázal otočit nepříznivý vývoj utkání. „Buď jsme nebyli připraveni, nebo Philadelphia byla připravená výborně, jedno z toho. Po úvodních pěti minutách jsme se ale oklepali a myslím, že jsme zbytek utkání hráli velmi dobře a tvrdě,“ dodal ještě Smith.

Ottawa byla před sezonou označena za jednoho z největších otloukánků celé soutěže. V minulé sezoně skončila beznadějně poslední, na stejném místě figurovala i po startu sezony (teď je ale díky bodové sérii 27. se ziskem 17. bodů). Tým je v přestavbě, všechna velká jména jsou dávno pryč. Ale jak už to bývá, hráči Ottawy nálepku úplných odpadlíků odmítají.

„My nedokážeme přehrát soupeře zručností. Na to nemáme tým. My se každou noc snažíme soupeře přehrát tvrdou prací a týmovou morálkou. Víme, že zkrátka musíme makat více než soupeř,“ řekl o stylu Ottawy brankář Anders Nilsson.

Štěstí pro Ottawu znamená zákonitě smutek pro Philadelphii. Tedy také pro Jakuba Voráčka. „My prostě musíme nalézt cestu, jak v těchto utkáních zvítězit. Myslím, že máme lepší tým, nic proti Ottawě, ale takovéto zápasy prostě musíme vyhrávat,“ říkal po utkání viditelně rozhozený Voráček. Flyers sice soupeře přestříleli a měli i více ze hry, ale kromě gólu Tylera Pitlicka z druhé minuty utkání, se nedokázali prosadit.

Oba týmy musejí zápas velice rychle hodit za hlavu, protože se v akci objeví již v noci ze soboty na neděli. Zatímco Voráček se bude proti New York Islanders snažit u přerušení série proher, Chlapík bude chtít proti Buffalu navázat na dosavadní povedené výkony. A třeba se posunout výše v sestavě. Pokud bude podobných večerů víc, tak je to rozhodně reálné.