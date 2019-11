Noční můra generálních manažerů NHL. Ročník 2016 straší přešlapy | iSport.cz

1. červenec je v NHL dnem, kdy generální manažeři předvedou svůj um. Otevírá se trh s volnými hráči, a ty největší ryby zpravidla mizí jen pár minut poté. Ne vždycky se ale podaří dobrý kup, někdy to může být trápení, které se na týmu podepisuje roky. Podobně to s odstupem času vypadá s ročníkem 2016, který vypadá jako jeden z nejhorších, ne-li vůbec nejhorší v historii. Podívejme se proč.

Do Bostonu přicházel dvojnásobný účastník olympijských her a majitel stříbra z roku 2010 jako bývalý kapitán St. Louis a výše kontraktu nabídnutá od vedení Bruins leckoho zaskočila. Téměř sto kilogramů vážící Američan totiž stárl a notně zpomaloval, navíc měl za sebou několik otřesů mozku a dá se říct, že ho jeden tvrdý úder dělí od konce kariéry. Jeho nejlepším výkonem v dresu Bruins je 38 bodů, v ročníku 2019/20 ještě nedal ani gól.

Věk v době podpisu smlouvy: 32 let Kontrakt: 5 let, 30 milionů dolarů Zápasy a body nasbírané od podpisu: 209 / 92 (38+54)

Brouwer nikdy nebyl žádný velký bodový sběratel, spíš poctivý dříč, který se pokaždé pohybuje v rozmezí 30-40 bodů. Ačkoliv byl v roce 2014 volen až v 7. kole draftu, je v tuto chvíli s 838 zápasy devátým nejúspěšnějším mužem tehdejší volby talentů. S Chicagem v roce 2010 vyhrál Stanley Cup, ale proč mu tehdy Calgary dalo takový balík? Kanadský klub ho po dvou sezonách a 47 bodech ze smlouvy vyplatil, následoval rok na Floridě, a v tuto chvíli se Brouwer uchází o práci v St. Louis. Co bude když to neklapne?

V Dallasu kdysi třikrát za sebou pokořil sedmdesátibodovou hranici, než podepsal v Kanadě nasbíral v Bostonu za sezonu 30 branek a 33 nahrávek. Jenže jeho přesun k týmu Canucks je totálním fiaskem, během tří ročníku nedokázal dát více než 11 branek, v této sezoně ještě vůbec nebodoval, nerozumí si s trenérem Travisem Greenem a drží si klauzuli o nevyměnitelnosti. Obě strany by asi o trejd měly zájem, ale s tímhle příjmem to jen tak nepůjde.

Věk v době podpisu smlouvy: 30 let Kontrakt: 6 let, 36 milionů dolarů Zápasy a body nasbírané od podpisu: 207 / 76 (32+44)

Věk v době podpisu smlouvy: 29 let Kontrakt: 5 let, 19,25 milionu dolarů Zápasy a body nasbírané od podpisu: 208 / 70 (32+38)

Dvojnásobného vítěze Stanley Cupu trápí zranění takovým způsobem, že v minulém ročníku zvládl v NHL jen 26 utkání a v tom současném se zatím jen dostává do formy na farmě. I tak je Laddovo angažmá zklamáním a mlčí se o něm jen proto, že Islanders se i bez veterána až nečekaně daří. Bývalý kapitán Winnipegu (a dokonce ještě Atlanty) v prvním roce podpisu zvládl vstřelit 23 branek, ale k nim přidal jen 8 asistencí a bilanci minus 14. Také on nemůže být bez svého svolení trejdován.

Věk v době podpisu smlouvy: 30 let Kontrakt: 7 let, 38,5 milionu dolarů Zápasy a body nasbírané od podpisu: 177 / 71 (38+33)

Milan Lucic, útočník, Edmonton

Milan Lucic • Foto Reuters / Perry Nelson-USA TODAY Sports

Věk v době podpisu smlouvy: 28 let

Kontrakt: 7 let, 42 milionů dolarů

Zápasy a body nasbírané od podpisu: 264 / 107 (39+68)

Kdyby se hokej v posledních letech tak rapidně nezměnil, nejspíš by v tomto výběru nebyl. Jenže on se změnil. A hodně. Lucice tehdy po konci smlouvy v Los Angeles naháněl kde kdo, ale on se rozhodl pro Edmonton. Měl hlídat Connora McDavida a ještě vedle něj sbírat body. Jakž takž to šlo v prvním ročníku po podpisu, kde zvládl bilanci 23+27, ale pak už to bylo jen horší. Hokej se zrychloval a kontaktu ubývalo. Nic pro Lucicův metrák váhy. Letos v létě ho klub vyměnil do Calgary.