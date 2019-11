Chytil odpálil BOMBA obrat a trhá rekordy Rangers. Slavilo se i na trestné | iSport.cz

Svou sedmou trefu v sezoně zaznamenal Chytil ve 27. minutě po milimetrové přihrávce Artěmi Panarina. Na bombu druhého nejmladšího člena soupisky Rangers (mladší je jen dvojka draftu a finský supertalent Kaapo Kakko) z první neměl jeden z nejlépe placených brankářů NHL Carey Price nárok.

20letý český útočník, který začal sezonu na farmě v Hartfordu, si ve dvanáctém utkání letošního ročníků vylepšil bilanci na sedm branek a dvě přihrávky. Celkem už má ve slavném klubu na svém kontě 19 přesných zásahů, čímž se od roku 1979 stal šestým nejmladším hráčem Rangers, který na stejnou metu dosáhl před dovršením věku 21 let.

VIDEO: Podívejte se na přesnou ránu Filipa Chytila

Rychlejší byli jen Mike Allison, Tomas Sandström, Alex Kovalev, Brian Leetch a Derek Stepan. Je libo další statistickou perličku? Chytil hned pět svých letošních tref nasbíral v šesti duelech na kluzištích soupeřů, což z něj dělá nejlepšího útočníka Rangers ve venkovních utkáních.

"Strašně moc si užívám trénovat tuhle partu. To nadšení, které zavládlo v kabině po naší výhře, bych vám přál vidět. Hráči investovali do utkání strašně moc energie a vyplatilo se, byl to skvělý pocit tohle zažít," rozplýval se kouč Rangers David Quinn.

Na Chytilovu trefu navázali do konce duelu Pavel Buchnevich, dvakrát se trefil Brendan Lemiuex, po gólu brali i Jacob Trouba a Artěmi Panarin. Ruský snajpr při srovnávací Lemieuxove brance na 5:5 z oslabení ze 49. minuty pobýval na trestné lavici a senzační souhru si dokonale užil divokou oslavou.

*This* is a MOOD. pic.twitter.com/YeMWsOFMv2 — New York Rangers (@NYRangers) November 24, 2019

"Použiju slova klasika: V zápase nikdy nebuď moc nahoře, ani moc dole! Nikdy se nenech vedením a výhrami uspokojit a neklesej na mysli, když se prohrává! Jsem si jistý, že tuhle frázi použilo už hodně lidí, ale já vím určitě, že ji Patrick Roy často říkal mému tátu Claudeovi. Dnes to byl přesně náš případ, skóre vypadlo děsivě, ale hra byla dobrá, pořád jsme věřili," smál se před novináři dvougólový Brendan Lemieux, když zmiňoval svého otce, majitele více než 1200 startů v NHL a čtyřnásobného vítěze Stanley Cupu.

Rangers smazali manko čtyř a více branek počtvrté za svou existenci. Naposledy tak učinili 26. prosince 1991, když s Washingtonem prohrávali 1:6, aby utkání zvrátili na konečných 8:6. A další velkolepé obraty? V roce 1984 porazili 5:4 v prodloužení Islanders (prohrávali 0:4) a v roce 1986 po stejném průběhu skalpovali 8:5 Vancouver.

K výhře 6:5 výrazně pomohl i brankář Alexandar Georgiev, který předvedl 38 úspěšných zákroků. Rangers napravili páteční porážku 1:4 na ledě Ottawy. "Je to těžko popsatelný pocit, něco neskutečného. Smekám před chlapci, že to nezabalili. Nikdo se nevzdával a je to opravdu něco extrémně výjimečného, zvítězit v zápase, ve které prohráváte 0:4," vyznal se ze svých pocitů Georgiev.

Výjimečné to je, ale raritní tak úplně ne, v letošní sezoně se podobný husarský kousek povedl dalším třem organizacím. Dvakrát Floridě (v listopadu proti Anaheimu a Bostonu), jednou Washingtonu (12. října proti Vancouveru) a jednou také Winnipegu (4. října proti New Jersey).

Sezona 2019/20 tak už na svém začátku vyrovnala rekordní ročníky 1983/84 a 1985/86, kdy podobných super otoček proběhlo také pět.

The @NYRangers recorded the NHL’s fifth four-goal comeback win of 2019-20, tying the most in a single season in NHL history (also 5 in 1983-84 and 1985-86). #NHLStats pic.twitter.com/NyRt18p2Lg — NHL Public Relations (@PR_NHL) November 24, 2019

A nálada v poraženém Montrealu? Pod psa... Canadiens ztratili čtvrté utkání v řadě a šest inkasovaných gólů je jejich sezónním maximem. "Tohle se v soutěži jako NHL nesmí stávat. Jsme skupina lidí, jeden tým, proto nechci na nikoho ukazovat prstem. Ale v dnešním utkání hodně hráčů včetně mé osoby nehrálo vůbec dobře. Byli jsme jen takový cestující, co doufali, že to nějak upinkáme k výhře. Musíme se výrazně zlepšit," myslí sí útočník Montrealu Brendan Gallagher.

„Nepochopitelně jsme sundali nohu z plynu, musíme se omluvit našim fanouškům, muselo být pro ně utrpení tohle sledovat,“ zakončil povídání brankář Price.

VIDEO: Podívejte se na neskutečnou otočku Rangers proti Montrealu v sestřihu