Brankář za miliardu i celý Montreal v depresi. Nelituju ho, řekl Subban | iSport.cz

Letos na účet Careyho Price podruhé přiteče galaktických 15 milionů dolarů. Cap hit luxusní osmileté smlouvy, která vyprší v roce 2026, je 10.5 milionu, žádný z brankářů NHL nebere ani nikdy nebral víc. Hodně peněz, hodně muziky? To po čtvrtině sezony u kanadské brankářské superstar tak úplně neplatí. Montreal kvůli noční porážce 4:6 od New Jersey ztratil šesté utkání v řadě a jeho jednička nezáří. Naopak.

Co je na dlouhé šňůře prohraných zápasů nejdrásavější? Hned pět z nich přišlo mezi mantinely Bell Center. Krize začala 16. listopadu, kdy Canadiens doma padli 3:4 v prodloužení s Devils. Následovala porážka 2:5 v Columbusu a bídná domácí série čítající prohry s Ottawou (1:2 v prodloužení), Rangers (5:6), Bostonem (1:8) a naposledy znovu New Jersey (4:6).

"Štve nás to strašně. Chceme co nejlépe reprezentovat značku Montreal Canadiens, což se nám nedaří. Jsem frustrovaný i unavený z porážek. Našim fanouškům se omlouvám. V první řadě musíme zapracovat na obranné hře, až pak můžeme přemýšlet nad střílením čtyř pěti gólů za zápas," lamentoval před novináři kouč Claude Julien.

Obrana jeho týmu hoří, za poslední tři duely inkasovala 20 branek. Tristní byl především výkon proti Bostonu, na osm zásahů (hattrick dal David Pastrňák) stačilo hostům 24 střel na branku. Price se poroučel ze hry ve 22. minutě po páté brance, střídán byl poprvé od prosince 2017 a sérii 113 zápasů!

Server ESPN.com okamžitě tasil Priceův plat a upozornil, že ročně bere víc než Tuukka Rask a Jaroslav Halák dohromady. Bruins potřebují na zaplacení dvou svých brankářů "jen" 9.75 milionů dolarů. V měsíci listopadu zatím 32letý rodák z Vancouveru chytá s bídnými čísly (3.64 gólů na duel a 88.6% úspěšností zákroků) a z posledních 28 střel inkasoval devětkrát.

Samozřejmě, vina neleží jen na vítězi Hart Trophy, Vezina Trophy a Ted Lindsay Award z roku 2015, na což poukazují spoluhráči i protihráči.

"Nelituju ho, protože je to nejlepší gólman na světě. Dostane se z toho. Jen nemůže být nejlepším gólmanem na světě každý zápas. Nikdy, když jsem před ním hrál, jsem se nebál. Tohle byl jeden z dalších zápasů, kdy na něj bylo hodně přečíslení. Věřím, že ani v Montrealu o jeho kvalitách nikdo nepochybuje," myslí si obránce New Jersey P.K. Subban, který s Pricem sedm let seděl v jedné kabině.

"Je to vůči našim brankářům strašně nefér. Hodně útočíme, vytváříme si šance, ale každý soupeř nám ujíždí do brejku. Musíme jim více pomáhat, Carey i Keith Kinkaid jsou výborní gólmani, musíme to před nimi více čistit. Věřím, že v příštím utkání už konečně vyhrajeme," přidal svůj pohled obránce Canadiens Shea Weber.

Proti Devils Price chytil 29 střel a jeden zákrok byl famózní. V závěru druhé třetiny deset vteřin před sirénou další přečíslení vyřešil senzačním máchnutím lapačkou a Kyle Palmieri se nestačil divit.

Ve třetí periodě ale výhru 6:4 pojistili Damon Severson, jak jinka než po přečíslení 2 na 1, a Price vzteky třískl svou hokejku o břevno. Poslední zásah přidal do prázdné branky Blake Coleman, který v utkání pobral čtyři kanadské body (2+2) a byl vyhlášen první hvězdou duelu.

"Víme, že je dobrý, hodně dobrý, není to jeho vina. Jde to za námi, my jsme ti, kteří dělají chyby. Nemůžeme doufat, že bude pořád předvádět deset geniálních zákroků za večer. Musíme dobře bránit a umožnit Careymu, aby měl jednoduché zákroky," řekl po utkání útočník Habs Brandon Gallagher.

Řeč čísel je ale neúprosná. Vítěz olympijských her i mistrovství světa je v brankářských statistikách aktuálně na 41. místě v úspěšnosti zákroků (89.7%) a 45. v průměru branky na duel (3.19) z 51 brankářů, kteří zapsali alespoň osm startů.

Montrealu, který poslední dva roky chyběl v bojích o Stanley Cupu, patří po 25. utkáních deváté místo v tabulce Východní konference se ziskem 27 bodů. Konferenční král Boston (vede i celou NHL) jich má na svém kontě 39.