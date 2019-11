Pastrňák blízko Lemieuxovi, vyrovnal i prezidenta: Cítil jsem se mizerně! | iSport.cz

Na druhý hattrick v probíhající sezoně (v polovině října čtyřmi góly zničil Anaheim) stačily Pastrňákovi na ledě Bell Center čtyři střely na branku a přesně 16 minut pobytu na ledě. Více času odbruslil z útočníků Bruins jen Američan Anders Bjork, konkrétně o 29 vteřin.

Druhý gól, který Pastrňák vstřelil po pěkné individuální akci osm vteřin po startu druhé periody, byl čtvrtým nejrychlejším gólem v historii organizace. Hned třikrát skórovali Bruins šest vteřin po začátku třetiny. Po utkání první hvězda duelu novináře trošku překvapila. "Mám-li být upřímný, cítil jsem se absolutně mizerně, první střídání byla opravdu špatná. Ale někdy se cítíte dobře a vůbec vám to nepadá. To je hokej. Snažil jsem se hrát jen svou hru," uvedl Pastrňák, který si díky třem zásahům upevnil pozici nejlepšího snajpra v NHL.

Střelci:

1. Pastrňák (Boston) 23 2. McDavid (Edmonton) 18 3. Marchand (Boston) 17 4. Matthews (Toronto) 16 5. Draisaitl (Edmonton) 16

Druhý Connor McDavid na něj ztrácí pět branek, lídr kanadského bodování Leon Draisaitl je zpět už o sedm zásahů. "Člověku to dodá sice nějaké sebevědomí, může si to teď trochu vychutnat, ale musí to zítra hodit za hlavu a znovu makat. Stejně se postupuje i v situacích, kdy prohrajete a nedaří se," myslí si Pastrňák, který si udržuje neuvěřitelné tempo téměř branky na zápas.

Naposledy nasázel v NHL v úvodních 24 zápasech alespoň 23 gólů Mario Lemieux v sezoně 1992/93, legenda Pittsburghu zvládla tehdy 26 branek. O dva roky dříve, v sezoně 1990/91, nasázel Brett Hull v dresu St. Louis rovných 24 branek za 24 utkání. A stejně jako 23gólový Pasta si počínal hned dvakrát i Jaromír Jágr (1995/96 a 1996/97), Simon Gagne (2005/2006) a Pavel Bure (1992/93).

David Pastrnak has 23 goals through the @NHLBruins' first 24 games of 2019-20.



The last player with MORE through that span was Mario Lemieux in 1992-93. #NHLStats pic.twitter.com/cpVIJ4d13f — NHL Public Relations (@PR_NHL) November 27, 2019

Tři body si v utkání kromě Pastrňáka připsali také Brad Marchand (1+2) a Sean Kuraly (0+3). U třetí Pastrňákovy branky zaznamenal přihrávku David Krejčí, který asistoval také u prvního gólu v utkání. Celkově si gól nebo asistenci připsalo dvanáct hráčů Bostonu včetně Jacka Studnicky, který v utkání debutoval.

"Je skvělé, že bodovalo tolik hráčů. Nejdůležitější je, že máme výhru a je úplně jedno, jakým způsobem jsme na ni dosáhli. Nezáleží, zda máte oba body po výsledku 1:0 nebo 8:1," řekl klubové televizi Pastrňák, jehož tým byl v utkání přestřílen 37:24.

Jaroslav Halák ale akcie Bruins podržel a vychutnal si návrat do svého bývalého působiště. Canadiens slovenského gólmana draftovali v roce 2003 v 9. kole z 271. pozice a Halák v Bell Center lapal čtyři sezony, než byl po fantastickém ročníku 2009/10 (Canadiens prošli v play off v sedmizápasových řežbách přes favority z Washingtonu a Pittsburghu, aby následně nestačili v konferenčním finále na Philadelphii) překvapivě vyměněn do St. Louis.

Vedení kanadského klubu tehdy chtělo dát větší prostor Carey Priceovi, který by noční střet s bývalým spoluhráčem nejraději vymazal. Price v brance vydržel jen do 22. minuty, než byl po pátém gólu poprvé od prosince 2017 a sérii 113 zápasů vystřídán. Nejlépe placený brankář ligy, který letos bere 15 milionů dolarů (cap hit je 10.5 milionu) a smlouvu u Canadiens má až do roku 2025, si připsal jen šest zákroků.

Canadiens v posledních dvou domácích vystoupeních inkasovali 14 branek, v noci ze soboty na neděli je porazili 6:5 Rangers, přestože domácí vedli už 4:0.

Ale zpět k Pastrňákovi. Zatím posledním hráčem Bostonu, který vstřelil Montrealu hattrick, byl současný prezident Bruins Cam Neely. Stalo se tak 4. února 1988 v duelu v TD Garden, který domácí vyhráli jasně 7:3. Neely krom tří branek stihl i jednu asistenci a bitku, za kterou si odseděl pětiminutový trest. V dresu soupeře český obránce a pozdější střelec zlatého gólu z Nagana Petr Svoboda vyfasoval čtyři dvouminutové tresty a duel skončil s bilancí -2.

Do we think @pastrnak96 had a good night?



Recorded his 6th career regular season 🎩 trick.



The hatty was the 1st one by a Bruin against Montreal since Cam Neely did it on Feb 4, 1988.



Extended his league lead in goals to 23 (Next closest is 18).



Yes, it was a good night. pic.twitter.com/hAvMVx3goo — Boston Bruins (@NHLBruins) November 27, 2019

Na ledě Montrealu pak hattrick zvládl o rok dřív, 30. listopadu 1987, Steve Kasper. Bruins ale tehdy mizeli do útrob legendární haly Forum s porážkou 4:6.

Bruins díky vítězství 8:1 vyhráli čtvrtý duel v řadě a společně s Washingtonem, který má také 37 bodů za 24 utkání, jsou nejlepším týmem NHL.

"Dařily se nám přesilovky, dali jsme v nich dva góly, a Jaro předvedl několik famózních zákroků. Ale nevidím jen pozitiva, nebyli jsme tak důrazní a tvrdí na puku, jak chceme být," řekl kouč Bostonu Bruce Cassidy.

