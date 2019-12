Pastrňák nadchnul legendu. Rozený střelec, jako já či Ovečkin, řekl Esposito | iSport.cz

V této sezoně už má David Pastrňák za sebou dva hattricky, jeden zápas byl navíc dokonce čtyřgólový. Celkem ve dvanácti případech také bodoval v jednom utkání více než jednou. Hokejovou legendu Phila Esposita přesto pořádně zaujal nedělní zápas proti Montrealu, kde český útočník k výhře 3:1 přispěl "jen" bilancí 1+0. Jenže jeho zásah byl skutečně nádherný. „Je to o tom trefit se přesně. On to dokáže, je to opravdový střelec,“ rozplýval se nyní sedmasedmdesátiletý Esposito.

Pastrňák se díky zásahu do sítě Careyho Price stal prvním hokejistou za posledních 23 let, který dokázal ve svých úvodních 27 zápasech sezony vstřelit aspoň 25 branek. Naposledy to před ním zvládl Jaromír Jágr. Proti Montrealu napřáhl a z kruhu vypálil pecku, která zazvonila o tyč a skončila v síti. I když střelec zrovna neměl snadný střelecký úhel.

„Tohle je místo, ze kterého se prostě musí vystřelit. On to udělal, a přesně proto je to střelec. Kdo ve střelecké pozici neustále hledá hráče, kterému by nahrál, to zkrátka kanonýr není. Hráč, který je střelec, vždycky myslí na to, že musí v první řadě vypálit,“ popsal člen Síně slávy a majitel 717 gólů v NHL v rozhovoru pro NHL.com.

Poslední Pastrňákův gól nadchnul i samotného Price, který stál v brance. Zaujala ho hlavě tvrdost, se kterou se aktuálně nejlepší střelec ligy do puku opřel. Sám uznal, že bylo vidět, že do téhle rány dal hráč Bostonu úplně všechno.

VIDEO: Pastrňákova dělovka do sítě Montrealu

Co ale potěšilo Esposita, šestého nejlepšího střelce ligové historie, byla přesnost střely. „Bylo úplně jedno, jestli ten puk letěl třeba jen 60-70 mil za hodinu, Price by ho stejně nechytil,“ řekl pětinásobný vítěz Art Ross Trophy. „Dívali jsme se na to s mým švagrem, kterého ta rána zaujala, ale já jsem mu jasně řekl, že to bylo hlavně o tom, že trefil to správné místo,“ popisoval.

A že si Esposito takové poučky může dovolit. Čtyřikrát v kariéře překonal mytickou šedesátigólovou hranici, jednou dokonce zvládl gólů 76 a celkem šestkrát byl nejlepším střelcem NHL. Svou střelbu často trénoval na bratrovi Tonym, který pro změnu třikrát získal Vezina Trophy pro nejlepšího gólmana.

„Mnohokrát jsem zkoušel, jak hbitě se dokáže přesunout když přesně zamířím na opačnou tyčku. Nemusel jsem dávat žádnou ránu a skončilo to v brance. Pastrňák by touhle střelou propálil každého. A hlavně trefuje. Je to střelec, takový je Alexandr Ovečkin a býval jsem i já. Navíc to trefil golfákem. Za mých časů to dokázalo jen pár hráčů - Bobby Hull, Mike Bossy, Guy Lafleur nebo Bernie Geoffrion,“ pokračoval s chválou.

Esposito si sám vybavuje doby, kdy byl v laufu a každá malá skulinka, kam by se puk sotva vešel, mu připadala pořádně velká. Tak to zkrátka je, když se daří. Psychika je obrovským faktorem, hráčova sebedůvěra pak přidává. „Pastrňák je rozjetý a cítí to. Za každou cenu se bude snažit, aby to tak bylo dál,“ myslí si.

A nezapomíná ani na jeho útočné parťáky Patrice Bergerona a Brada Marchanda. „Ostatní mě nezajímají, tohle je rozhodně nejlepší současný útok. A druhý nejlepší vůbec, hned za mnou s Waynem Cashmanem a Kenem Hodgem,“ smál se.