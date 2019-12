Nejlepší v NHL! Útok na Pastrňáka spustil melu. Musím se hlídat, řekl | iSport.cz

Pastrňákův pětadvacátý gól sezony byl jednoduše nádherný. Přímo z kruhu napřáhl ke své obáváné dělovce, a ačkoliv byl celkem z úhlu a stál proti němu hvězdný Carey Price, trefil naprosto přesně. Puk lahodně zazvonil o tyčku a ve 47. minutě bylo srovnáno na 1:1. Následně se útočník na místě zastavil, rozpřáhl ruce a užíval si ovací domácí haly.

VIDEO: Nádherný Pastrňákův zásah

Sám nejlépe věděl, že tentokrát byla branka skutečně vydřená.

Montreal poslední dny klesá tabulkou a nedaří se mu vítězit, to dokázal naposledy 15. listopadu. Proto se u Canadiens rozhodli, že tentokrát se pokusí nejlepšího střelce rozhodit.

„Hráli na něj ostře, ale tak to víte, je to v tuto chvíli pravděpodobně ten nejlepší nebo minimálně nejrozjetější hráč v lize,“ řekl pro oficiální klubové stránky Cassidy. „Čekám, že to bude častější a bude se mu to stávat víc a víc,“ řekl novinářům.

Řeč je například o incidentu z konce druhé třetiny. Boston vyhrál vhazování ve svém obranném pásmu a útok se za Pastrňákovy pomoci rychle přeléval na druhou stranu kluziště. Jenže sotva se útočník rozjel, ohnal se po něm holí provokatér Brendan Gallagher a následně ho ramenem poslal na led kapitán hostí Shea Weber.

Pastrňák si nic nenechal líbit a po urostlém bekovi se ohnal. Ten okamžitě využil příležitost pocuchat hvězdě fasádu a vznikla z toho pěkná mela. „Musím si dávat pozor na to, abych se zbytečně nevystavoval do nebezpečných pozic. Stále hrajeme hokej, to se stává,“ vykládal Pastrňák o fyzických aktivitách hostí. „Občas je třeba od nějakých akcí upustit a hlídat sám sebe,“ vysvětlil.

VIDEO: Mela, do které se zapojil i Pastrňák

Pastrňáka šel okamžitě chránit každý spoluhráč na ledě, a tak to dost možná bude vypadat i dál. Že by se pro Čecha měl najmout nějaký bodyguard to nepřipadá v úvahu.

„Tyhle dny jsou pryč. Dřív když byli na ledě Gretzky a Kurri tak jste k němu dali Davea Semenka, ale tak už to teď není,“ vzpomínal na rváčské časy Cassidy a pochválil Pastrňákovu příkladnou disciplínu.

Sedm zápasů v řadě už český útočník nemusel na trestnou lavici, ale to je spíše pro zajímavost. Důležitější je, že během těch sedmi utkání zaznamenal deset bodů, a přesně proto si od svého trenéra vysloužil takovou chválu. „Nic se tím pro mě nemění, prostě se budu dál soustředit na hokej a makat,“ řekl skromně.

„Vychází mi to, ale nemohlo by, kdybych neměl vedle sebe své parťáky. Pomáhá mi, že šlapeme jako tým,“ objasnil.

A to je pravda! Boston se po sedmi vítězstvích v řadě dělí o první místo v NHL s Washingtonem. Oba kluby mají 43 bodů, ale Bruins mají o zápas méně, proto jsou teď první. Výhru tentokrát vystřelil muž, od kterého se to tolik nečekalo.

Tabulka střelců NHL:

1. David Pastrňák (Boston) 25 2. Alexander Ovečkin (Washington) 20 3. Connor McDavid (Edmonton) 19 4. Brad Marchand (Boston) 18 5. Leon Draisaitl (Edmonton) 18

Pětatřicetiletý David Backes nehrál kvůli zranění zápas od 2. listopadu, tentokrát to byl on, kdo po ťukesu s Davidem Krejčím v 51. minutě v přesilové hře rozhodl. Navíc prvním gólem sezony.

Na trestné lavici v tu chvíli seděl za držení Nick Cousins, což hodně rozzlobilo trenéra Claudea Juliena. Výrok sudích totiž považoval za příliš přísný. „Hráli jsme opravdu dobře, ale tohle vyloučení to všechno změnilo,“ řekl pro Sportsnet.

„Za stavu 1:1 si v takovou chvíli musíte u vyloučení být sakra jistí. Jsem pěkně naštvaný, jak s tím rozhodčí naložili. Nebyli v ideální pozici, aby to celé viděli a sebrali nám šanci ten zápas vyhrát,“ čertil se.

Vyloučení skutečně přísné bylo, každopádně házet prohru na sudí by asi nebylo úplně spravedlivé. Montreal během osmi zápasů bez výhry sráží hlavně mizerná defenziva, kterou vystihuje skóre 20:39.

„Jsme profíci, musíme se prostě sebrat a makat,“ uzavřel rázně.

VIDEO: Sestřih utkání Boston - Montreal