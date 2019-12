Gudas dostal pecku, mstil ho Ovečkin: Zákrok, který musí být vymýcen! | iSport.cz

Radko Gudas přišel před sezonou do Washingtonu, aby tvrdil muziku a hlídal Alexandra Ovečkina a další hvězdné parťáky. Ale co když si někdo dovolí na vousáče, funguje systém i opačně? Když v úterý český bek schytal úder loktem do tváře od Evandera Kanea ze San Jose, byl to kapitán, kdo se ho šel zastat. Výhra 5:2 tak byla ještě o to sladší.