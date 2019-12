Další pád trenéra v NHL. Dallas vyhodil kouče kvůli neprofesionalitě | iSport.cz

Radek Faksa na vhazování proti Marku Scheifelemu z Winniepgu • Fred Greenslade/The Canadian Press via AP

Obránce Roman Polák pomáhá brankáři Antonu Chudobinovi • Fred Greenslade/The Canadian Press via AP

Roman Polák před brankou nekompromisně srovnal Adama Lowryho z Winnipegu • Fred Greenslade/The Canadian Press via AP

"Očekáváme od všech našich zaměstnanců, že budou při práci a zastupování našeho klubu jednat bezúhonně a chovat se profesionálně. Tohle rozhodnutí bylo učiněno kvůli neprofesionálnímu chování, jež není v souladu se základními hodnotami Dallas Stars a NHL," uvedl v prohlášení pro média generální manažer Jim Nill.

Padesátiletý Montgomery nahradil loni v květnu trenérského velikána Kena Hitchcocka. Bývalý útočník dovedl v minulém ročníku Stars do druhého kola play off, kde těsně prohráli s pozdějšími šampiony St. Louis Blues. Před touto sezonou byl tým z Texasu pasovaný na jednoho z hlavních favoritů na Stanley Cup. Po špatném vstupu do sezony vyhrál Dallas 16 z posledních 22 zápasů.

Čtyřiašedesátiletý Bowness přišel do klubu loni v červnu z Tampy Bay. Z pozice hlavního trenéra vedl v minulosti původní Winnipeg Jets, Boston, Ottawu, New York Islanders a Phoenix.

Montgomery je třetím odvolaným koučem v této sezoně NHL. V Torontu se rozloučili s Mikem Babcockem, špatné výsledky New Jersey se zase staly osudné Johnu Hynesovi. Bill Peters v Calgary rezignoval sám, když vyšlo najevo jeho chování vůči některým hráčům v minulosti, včetně rasistických poznámek.