Pastrňák v ohrožení, kapitán Buffala táhne sérii: Je to NEJ hráč na světě! | iSport.cz

Má úděl dvojky draftu. Občas je neprávem trochu přehlížený, přestože se řadí k absolutní extratřídě hokejového světa. Jenže Jack Eichel, kapitán Buffala, se rozhodl, že to tak nenechá. V posledních týdnech podává výkony, že prostě nezbývá nic jiného než mu jeho oprávněný kredit dát. Bodoval už v patnácti zápasech v řadě a v lize teď není útočník s lepší formou. „Troufnu si říct, že je to nyní nejlepší hráč na světě,“ řekl o něm parťák Victor Olofsson.

Každý rok je lepší a lepší. Nejenom v řeči prostých čísel, ale také jako lídr pro spoluhráče okolo. Kapitánem Buffala je už druhým rokem a jde mu to k duhu.

„Veškeré zaujetí, které dává do hry, dává i do toho být správným lídrem. To znamená hodně, protože je a vždy byl neuvěřitelný hráč a nyní k tomu přidává i dobrou práci mimo led,“ řekl na Eichelovu adresu parťák z lajny Sam Reinhart pro web nhl.com

Eichel se gólem nebo nahrávkou prosadil již v patnácti střetnutích za sebou a připsal si v nich 27 kanadských bodů. Jedná se o nejdelší sérii v současné sezoně. Je zároveň nejbližším pronásledovatelem Davida Pastrňáka v tabulce nejlepších kanonýrů. Se ziskem 22 branek mu na Pastrňáka schází tři zářezy na pažbě. Buffalo je především díky němu na příčkách zajišťujícím play off.

„Je v podstatě nemožné mu čistým způsobem odebrat kotouč. Od příchodu do ligy zesílil a je to znát,“ dodal na kapitánovu adresu spoluhráč Jimmy Vesey.

Především jeho poslední gólová paráda zvedla lidi ze sedadel. Lehké naznačení rameny, vymíchání útočníka Nashvillu Victora Arvidssona a přesná střela do růžku.

VIDEO: Podívejte se na parádní Eichelův zásah

„Všechno začalo dobrým přechodem do pásma. Sam (Reinhart) a Victor (Olofsson) udělali dobrou práci a já měl trochu prostoru. Jsem rád, že to vyšlo, myslím, že nás ten gól nakopl správným směrem,“ okomentoval trefu sám střelec pro web The Athletic. O důležitosti branky netřeba pochybovat. Sabres vyhráli 4:3 a připsali si třetí výhru za sebou.

Na dorovnání nejdelší bodové šňůry z posledních deseti let Eichelovi schází 11 zápasů. Patrick Kane totiž v roce 2015 bodoval v 26 utkáních v řadě. No a nejlepší historický počin? Wayne Gretzky a jeho série 51 zápasů. To by Eichel musel bodovat každé kolo až do začátku března. Ne, tenhle rekord s největší pravděpodobností vydrží, i tak jsou však Eichelovy aktuální výkony hodné obdivu.