Columbus skandálně prohrál s Chicagem, Tortorella zuřil: Zařízli nás! | iSport.cz

Sopka znovu bouchla! Rozhodčí nepřidali zpátky sekundu, o kterou se posunula chybně časomíra. Columbus vstřelil proti Chicagu gól zhruba sekundu po uplynutí prodloužení, který nakonec neplatil. V nájezdech se pak Blue Jackets zranila brankářská jednička Joonas Korpisalo. Trenér John Tortorella to pak rozhodčím i NHL vytmavil: „Neudělali svoji zasr... práci. Poškodili nás. Je to směšné.“

Divočejší povahu mezi trenéry v NHL už asi nenajdete. Když něco Johna Tortorellu vytočí, slovo „f*ck“ létá tak často vzduchem, že byste ho pomalu mohli chytat do pytlů. Po porážce 2:3 s Chicagem po nájezdech byl namíchnutý hodně. Kvůli bodu, co je fuč? Spíš kvůli principu a hlavně proto, že se zranil Joonas Korpisalo, gólmanská jednička, Fin, který se v poslední době rozchytal do skvělé formy. Zranit se totiž vůbec nemusel, což Tortorellu štvalo nejvíc.

Už když přišel po zápase na tiskovou konferenci, bylo vidět, se něco děje. V očích měl blesky a hned energicky spustil: „Takže, rozhodčí pískali v čase 19,2 sekundy do konce a časomíra běžela z nějakého důvodu až do 18,1.“ Sudí si v tu chvíli totiž všimli, že hráči Chicaga jsou v prodloužení za stavu 2:2 na ledě ve čtyřech a rozhodli se vylučovat.

Běžně se v takovou chvíli čas vrací zpátky. Tady ne. „Místo toho, aby rozhodčí časomíru upravili, tak našemu kapitánovi řekli, že to neudělají,“ rozčiloval se trenér Columbusu. Jen jedna sekunda? Tady právě hrála významnou roli. V přesilovce, když se čas chýlil ke konci, dal totiž Zach Werenski gól. Rozhodčí nejdřív ukázal, že platí, ale pak se jel podívat do boxu časoměřičů na záznam a viděl, že puk do branky vjel až po uplynutí nastavení. Tedy? Žádný gól, ale jede se dál. Nájezdy. „Nezasáhlo ani Toronto, měli vrátit ten čas na 19 sekund, rozhodčí neudělali svoji posranou práci a my pak přišli o brankáře. Kdyby se všechno stalo tak, jak mělo, vyhráli jsme a měli svého gólmana,“ zuřil Tortorella.

VIDEO: Podívejte se na sestřih zápasu:

A to byl právě největší problém. V nájezdech, které se vlastně konat vůbec neměly, se zranil Korpisalo. Hned při první sérii, když ho překonal Jonathan Toews, si poranil pravděpodobně pravé tříslo. Za pomoci rozhodčího odjel mezi své spoluhráče. Ještě na lavičce byl Tortorella relativně v klidu, spíš jen nevěřícně zíral před sebe. Až po pár minutách v útrobách haly, když si všechno pořádně prohlédl, vybuchl. „Tvrdohlavost z oficiálních míst, od rozhodčích, od ligy, nám to všechno podělala. K čemu je nám teď ta všechna mizerná technologie, kterou máme?“ soptil. Po svém monologu, který byl na jeho poměry velmi slušný, hned odešel.

„Na žádné otázky odpovídat nebudu,“ utrousil jen ve chvíli, kdy se otáčel od mikrofonu. Minimálně liga se s ním ale bavit ještě bude. Redaktor z The Athletic Aaron Portzline mluvil s viceprezidentem NHL Colinem Cambpellem, který mu řekl, že Tortorellovy komentáře byly neprofesionální a nepřijatelné. Liga se tím prý bude zabývat. Otázkou je, jestli víc skutkem, že rozhodčí popravili Columbus, nebo tím, co řekl Tortorella.