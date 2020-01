Silvestr v NHL: Palát zářil, Frk má další gól. Hronek nevídaně pečetil | iSport.cz

NHL měla na Silvestra napilno a prosadilo se hned několik českých hokejistů. Ondřej Palát pomohl poslední večer roku gólem a asistencí k vítězství Tampy Bay na ledě Buffala 6:4. Z úspěšného výsledku se radovali také další dva čeští úspěšní střelci. Útočník Martin Frk svým třetím gólem ve třetím vystoupení za Los Angeles přispěl k výhře nad Philadelphií 5:3. Obránce Filip Hronek z Detroitu se postaral trefou do prázdné branky proti San Jose o konečný stav 2:0. David Pastrňák pomohl asistencí k zisku bodu Bostonu na ledě New Jersey.

Palát přesně po sedmi minutách druhého dějství po akci Tylera Johnsona v přesilové hře snížil z pozice mezi kruhy na 1:2. Lightning sice následně nabrali ztrátu už 1:4, ale předvedli dokonalý obrat. Palát ještě v 37. minutě asistoval u Johnsonovy branky na 3:4.

ONE-TIMER 💥



Ondřej Palát connects on the @TBLightning power play to score!



Watch Bolts vs Sabres on FOX Sports Sun & FOX Sports Go:

Frk v pátek po působení na farmě v Ontariu v AHL dostal v dresu Kings první příležitost a pomohl dvěma góly k výhře na ledě San Jose 3:2 v prodloužení. V sobotu při porážce ve Vancouveru 2:3 se sice neprosadil, ale v domácí premiéře v poslední den roku 2019 bývalý hráč Caroliny a Detroitu opět ukázal své střelecké kvality.

Bombou z levého kruhu po 91 vteřinách závěrečné třetiny v přesilové hře zvýšil náskok Los Angeles už na 5:1.

.@Frky91 lowers the boom on a slap shot to give the LA Kings a 5-1 lead 😲

Flyers i díky dvěma asistencím Jakuba Voráčka ještě do konce zápasu zmírnil porážku díky brankám Claudea Girouxe v početní výhodě a Scotta Laughtona.

Detroit ukončil sérii šesti porážek a Hronek to potvrdil 49 sekund před koncem, kdy z levého kruhu vlastního obranného pásma zamířil do prázdné branky. Pro dvaadvacetiletého odchovance Hradce Králové to byl ve 39. utkání v sezoně osmý gól a 22. bod.

Mezi střelce se zapsal i útočník Michael Frolík z Calgary, které podlehlo Chicagu 3:5.

Pastrňákova asistence za bod

Pastrňák byl u první branky utkání, kterou vstřelil Boston ve třetí minutě v přesilové hře. Nejlepší střelec ligy, který má na kontě 29 branek, tvrdě vypálil z levého kruhu, gólman Mackenzie Blackwood puk neudržel a do odkryté branky doklepl puk Brad Marchand.

Boston, v jehož sestavě chyběl pro zranění v dolní části těla centr David Krejčí, zvýšil náskok v 25. minutě díky Joakimovi Nordströmovi. Z třetí výhry z posledních tří utkání se ale radoval tým útočníka Pavla Zachy.

VIDEO: Nájezdy mezi New Jersey a Bostonem

Ještě v druhém dějství snížil Blake Coleman a necelých sedm minut před koncem třetí třetiny si vynutil nastavení Jesper Bratt. V šesté sérii rozstřelu rozhodl obránce Damon Severson, který stylově oslavil svůj 400. zápas v NHL. Pastrňák ve druhé sérii se svým pokusem neuspěl.

České trio v barvách Washingtonu, obránci Radko Gudas, Michal Kempný a útočník Jakub Vrána, zakončilo kalendářní rok domácí porážkou s New York Islanders 3:4. Lídra ligy tak může sesadit z čela obhájce Stanleyova poháru St. Louis, které se představí na ledě Arizony.

