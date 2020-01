Frolík a Buffalo? Je to vítěz, pomůže v oslabení, těší se vedení Sabres | iSport.cz

Do elitní zámořské soutěže vstoupil kladenský rodák v roce 2008 v barvách Floridy, později hrál i za Chicago a Winnipeg. S Chicagem získal před sedmi lety Stanleyův pohár. V NHL odehrál 831 zápasů, dalších 47 startů přidal v play off.

Flames podle oficiální stránky NHL za Frolíka získali pozici ve čtvrtém kole letošního draftu. Buffalo ve čtvrtek zároveň poslalo obránce Marca Scandellu do Montrealu a uvolnilo si prostor pod platovým stropem na angažování Frolíka.

Čerstvá posila Sabres má poslední sezonu platný pětiletý kontrakt na 21,5 milionu dolarů a může se 1. července stát nechráněným volným hráčem. Podobně je na tom devětadvacetiletý Scandella, jemuž končí stejně dlouhý kontrakt na 20 milionů dolarů.

"Chtěli jsme získat posilu do útoku. Michael je velice dobrý hráč ve hře pět na pět. Má také vítěznou historii, má zkušenosti z play off a získal Stanleyův pohár," řekl generální manažer Buffala Jason Botterill. Frolík má na kontě v NHL 380 bodů za 158 branek a 222 asistencí, v play off nasbíral 19 bodů za sedm gólů a 12 přihrávek.

"We think Michael can come in and help us on our penalty kill. We see him as a winger who can play up and down our lineup and we're certainly excited to have him."



GM Jason Botterill expects Frolik to add even-strength scoring, experience on penalty kill: https://t.co/Ae4YtLG8ar pic.twitter.com/BlzBqaQgLZ