Pastrňák to má po dělovce za 30, Češi v Chicagu zářili. Gól slavil i Hertl | iSport.cz

Góly

Domácí: 08:39. Lazar, 43:53. S. Reinhart, 61:09. Eichel

Hosté: 05:06. Sheahan, 07:00. Nugent-Hopkins

Sestavy

Domácí: Ullmark (C. Hutton) – Ristolainen, McCabe (A), Montour, Dahlin, Jokiharju, Bogosian – S. Reinhart, Eichel (C), Olofsson – Sheary, Ma. Johansson (A), Vesey – Okposo, Jo. Larsson, Girgensons – Asplund, Lazar, C. Miller.

Hosté: M. Smith (Koskinen) – Bear, Klefbom, K. Russell, Nurse (A), A. Larsson, Lagesson – Kassian, McDavid (C), Neal – Yamamoto, Draisaitl (A), Nugent-Hopkins – Chiasson, Haas, Nygård – J. Archibald, Sheahan, Khaira.

Rozhodčí

Luxmore, Sutherland – Kovachik, Shewchyk

Stadion

KeyBank Center, Buffalo

Návštěva

19 070 diváků