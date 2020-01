Chára v šoku, o 20 let mladší farmář mu dal životní dělo: Neuvěřitelná rána! | iSport.cz

22letý rodák z Čeljabinsku, kterého si Predators osvojili na draftu 2015 z 55. pozice se poslední tři roky tužil na farmě v Milwaukee. Sílil, sbíral zkušenosti a letos konečně přišel průlom, v NHL už odbruslil devět duelů (2+2) a na poslední z nich hned tak nezapomene.

Přehnaný respekt? S tím na Trenina nechoďte. Osm minut před závěrečnou sirénou za stavu 1:4 sestřelil u zadního hrazení Charlieho McAvoye, kterého se vydal jako správný kapitán pomstít Zdeno Chára. O 20let starší, 17 centimetrů vyšší a 12 kilogramů těžší Chára ale v bitce neměl navrch. Oba kohouti si vyměnili pěknou řádku úderů, až po 15 vteřinách trefil Trenin Cháru přímo na bradu.

„Pane bože, to je neuvěřitelné, Chára je otřesený. Takovou ránu už pěkně dlouho nedostal,“ jásali američtí televizní komentátoři stanice NESN. 17 623 fanoušků v Bridgestone Areně aplaudovalo kuráži mladého forvarda vestoje, z Nashvillu byl na okamžik navzdory mizernému výsledku zase „Smashville.“

Not everyday does Zdeno Chara lose a fight to an AHL scorer that’s played 8 NHL games this year. Trenin wins this one pic.twitter.com/Pl7VGpRVWj