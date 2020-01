Brutální Alberta. Tvrďák zbil hvězdu: Tkachuk je ku*da! Ten se mu vysmál | iSport.cz

Dráždit zkušeného tvrďáka Kassiana, který má na svém kontě v NHL 510 utkání a skoro 800 trestných minut, se nevyplácí. O šest let mladší Tkachuk, známý to provokatér, kanadského forvarda tvrdě hitoval hned dvakrát, první atak zkraje utkání ještě Kassian ustál, při druhém dvě minuty před koncem druhé periody za stavu 3:3 mu ale bouchly saze.

Shodil rukavice a rudý vzteky Tkachuka povalil na zem a zasypal drtivými údery. Bezmála 20 tisíc fanoušků ve Scotiabank Saddledome na agresora hromově pískalo. Za své řádění vyfasoval Kassian od rozhodčích celkem 14 trestných minut a po těsné prohře se jal s žurnalisty o mladé hvězdě Calgary rokovat.

Zach Kassian UNLOADS on Matthew Tkachuk after taking 2 big hits 😱👊 pic.twitter.com/uXlaO01L7U — Hockey Central (@HockeyCentraI) January 12, 2020

„Pokud chce rozdávat takovéto hity, musíte mu jednou za čas drsně odpovědět. Je to dobrý hokejista, ale zároveň grázl. Abych byl upřímný, je to taková kun*a, takhle bych ho definoval! Viděli jste to ve třetí třetině, zase do mě najížděl, nevadí mi to, byla to zábava, klidně bych hrál takovýto hokej celý den, ale pak se nesmí divit, že mu někdo napálí,„ řekl 28letý Kassian a hodil do placu i vzájemnou minulost.

“Už dříve jsem ho vyzýval na bitku. Ale on před dvěma lety odmítl s odůvodněním, že se nebude rvát s nějakým „no namem“ ze čtvrté formace. Aktuálně mám na kontě v tomto ročníku 13 branek a on se stále se neodvážil do bitky jít. Tak kde je problém?“

Zack Kassian and Matthew Tkachuk continue the hatred in the post-game pic.twitter.com/f6MmgNiPrb — Brady Trettenero (@BradyTrett) January 12, 2020

A jak reagoval asistent kapitána Marca Giordana a autor 77 bodů v 80 utkáních loňské základní části, kterému na účet chodí ročně o 5,2 milionu dolarů více než Kassianovi?

„Pokud Kassian nechce dostat úder, tak ať se mi klidí z cesty. Načapal jsem ho tam třikrát – třikrát jsem ho sundal. Řekli byste si, že se po prvním hitu poučí, ale on ne,“ nebral si servítky 22letý Američan a pokračoval.

„Při jeho vyloučení jsme vstřelili vítězný gól a posunuli se na první místo v Pacifické divizi, takže nevím, co řeší,“ smál se Tkachuk, jehož tým se vyhoupl do čela divize před Arizonu. Oilers jsou čtvrtí a na Calgary ztrácí po 47 odehraných zápasech jen dva body.

Škoda jen, že David Rittich byl v posledních třech duelech odklizený na střídačce, v brance exceluje jeho rival Cam Talbot, který vychytal Flames třikrát vítězství.

„Ještě s ním nekončím, doufám, že se potkáme v play off, to bych si nechal líbit,“ zakončil přestřelku Kassian. No, do Stanley Cupu čekat nemusí, odvěcí rivalové se znovu střetnou už 29. ledna, tentokrát na ledě Edmontonu. A očividně se máme na co těšit.

„Bylo to válka, bylo tam strašně emocí. Mrzí mě, že jsme neubránili Zackova vyloučení, ale také věci se stávají. Vyprovokovali a on je ten typ, co si nenechá nic líbit,“ uzavřel povídání Kouč Edmontonu Dave Tippett.