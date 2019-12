VIDEOGRAFIKA: Čeští biatlonoví rekordmani. Koukalová není ani druhá | iSport.cz

Dokázala bezesporu co nikdo před ní. Díky ní český biatlon držel před pár lety i vlnu, co závod SP, to alespoň jedna medaile. A byť Gabriela Koukalová během letošního května definitivně ukončila svou kariéru, na její éru se bude vzpomínat jako něco výjimečného.

Je dle úspěchů nejúspěšnější českou biatlonistkou historie? Ano. Je však též nejúspěšnější závodnicí, co se týče bodů získaných ve Světovém poháru? Nikoliv. Zde ji patří se ziskem 4410 bodů až třetí místo za Veronikou Vítkovou a Michalem Šlesingrem, kteří měli na svém kontě před startem této sezony 4520, respektive 5197 bodů.

Jak je to možné? Jednoduše. Zatímco Šlesingr letos vstoupil do své osmnácté sezony a Vítková do třinácté, Koukalová kvůli brzkému konci odjela mezi elitou pouhých sedm bodovaných sezon. Podívejte se proto ve speciální grafice, jak se historický žebříček bodujících českých biatlonistů proměňuje až k současnosti.

A při porovnání s úspěšnými závodníky dřívějších let je též nutné doplnit, že s přibývajícím počtem účastníků dvakrát měnil bodový systém. Do roku 2001 se odměňovalo jen prvních pětadvacet (první bral třicet bodů) a od sezony 2001 do 2008 zase jen prvních třicet (první bral padesát bodů). Až v posledních jedenácti sezonách je platný aktuální systém bodů do top 40, kdy vítěz bere bodů 60.