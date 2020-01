Koktavý talent z města aut. Rust prožívá v Pittsburghu životní sezonu | iSport.cz

S nadsázkou se dá říct, že se z toho už stala tradice. Rok co rok kosí šatnu Pittsburghu nejedno vážnější zranění věhlasné opory, ale vždy se najde někdo, kdo spolehlivě zaskočí. V aktuálním ročníku v sobě probudil ofenzivního démona Bryan Rust (27). Útočník, který pochází z amerického města Pontiac, jenž je známé především automobilovým příznivcům, nasbíral 40 bodů (19+21) v 33 duelech. „Rustymu patří můj velký obdiv. Neskutečně na sobě zapracoval,“ chválil kouč Mike Sullivan pro The Athletic.

Kdybyste si měli vsadit na tři aktuálně nejproduktivnější hráče v kádru Pittsburgh Penguins, téměř jistě by asi zazněla tato jména: Jevgenij Malkin? Jistě, proč ne (34 zápasů/ 15+32). Střelec Jake Guentzel? Může být (39 zápasů/ 20+23). A samozřejmě by nechyběl ani kapitán Sidney Crosby. Nebýt zdravotních problémů, kvůli kterým odehrál jen 19 zápasů (7+15), na špici by byl.

Nahradit zraněné hvězdy

Ale Bryan Rust? Jistě, před čtyřmi lety vstřelil proti Tampě Bay v sedmém utkání jediné dvě branky a slavně po sedmi letech zařídil účast ve finále Stanley Cupu. Které Penguins nakonec vyhráli. Při Crosbyho problémech a zranění Guentzela, který si nezahraje minimálně do dubna, se produktivity museli chopit jiní. A Rust patří k nejvýraznějším postavám.

V prosinci a lednu bodoval ve třinácti zápasech z patnácti. Posbíral v nich 21 bodů za 9 branek a 12 asistencí. S Jevgenijem Malkinem vytvořili tandem, který táhne Pens vzhůru tabulkou. „Nevím, jestli nám osud nepřeje, ale rozhodně nás zkouší,“ mluvil Rust o zraněních klíčových borců pro oficiální web NHL. „I tak se snažíme odvádět skvělou práci.“

Jonathan Quick neměl nárok, Bryan Rust ho v nájezdech překonal • Foto

Při vydařených zápasech se na něj logicky upřely zraky novinářů. Jenže je tu jeden háček. Rust se narodil s poruchou řeči, která způsobuje koktání. To pro hokejistu, kterého najednou žádají o rozhovory jako na běžícím páse, není ideální situace.

Rodák z Michiganu se ale s vadou řeči za ta léta naučil bojovat. „Můj starší bratr má stejnou vadu řeči,“ odkázal Rust na staršího bratra Matta, který hrával na farmě Pittsburghu v AHL, v rozhovoru pro web Detroit Free Press. „Je to něco, s čím jsme společně vyrostli, a dokázali se s tím vypořádat. Mám kolem sebe spoustu lidí, kteří mě podporují. Někdy to jde. Jindy je to horší. Nejhorší je, když na to začnu myslet a mluvím rychle. Snažím se na své řeči stále pracovat. Během rozhovorů tak mluvím pomaleji, zatímco se mi v hlavě honí myšlenky.“

Chemie s Malkinem

Co tedy stojí výrazným nárůstem produktivity? Velkou roli hraje sehranost s Jevgenijem Malkinem, se kterým americký křídelník vytvořil jednu ze současně nejnebezpečnějších dvojic v NHL. Z balancování na hranici postupu do vyřazovacích bojů se najednou klub vyhoupl až na třetí místo ve Východní konferenci.

„Už v minulosti byla mezi námi hokejová chemie,“ vysvětlil Rust pro web post-gazette.com a pokračoval. „Poprvé se nám začalo společně dařit v play off 2016, kde jsme v spolu v lajně strávili docela dost času.“ V první formaci je výborně doplňuje Dominik Kahun.

Trenér Mike Sullivan využívá Rusta v klíčových situacích. Posílá ho na přesilovky, na oslabení nebo vypjatých momentech, kdy Penguins potřebují na ledě své nejlepší muže. Pokud Rustovi dosavadní tempo vydrží, může se stát jedním ze základních pilířů týmu, o kterém se na začátku sezony v zámoří psalo, že mu dochází dech.