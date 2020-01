Trest pro maskota z NHL? Měl udeřit nezletilého, vyšetřuje ho policie | iSport.cz

V NHL nenajdete příliš podobných kauz. Problémy se většinou řeší potichu, za zavřenými dveřmi. I tak se tentokrát průšvihu Philadelphia nevyhne, příběh už totiž resonuje zámořskými médii včetně ESPN. O co vlastně šlo? Nejdřív trocha představení.

Gritty. Uličník, nezbedník, nekorektní silák. Když Flyers představovali na podzim 2018 nového maskota, slibovali si od něj zvýšení popularity i zájmu fanoušků. Rošťák házející dorty a provokující diváky po celém Wells Fargo Center svou úlohu plnil výborně. Až do teď.

O populární postavičce, která má mimochodem i svůj profil na Twitteru, se sice mluví, ale ne v zrovna dobrém světle. Na listopadovém klubovém focení měl totiž údajně Gritty udeřit 13letého fanouška do zad.

Médiím příběh převyprávěl sám otec napadeného Chris Greenwell. Později také vysvětlil, proč se s událostí podělil až o dva měsíce později. „Brandon na konci focení poplácal Grittyho po hlavě, maskot se vyhoupl ze židle, rozeběhl a praštil mého syna tak tvrdě, jak jen dokázal," vysvětloval.

Následně uvedl, že vzal syna týden po incidentu k chiropraktikovi. Ten potvrdil, že Brandon trpěl mírnou bolestí a měl modřiny. Rozhořčený otec dokonce doložil i původní dokument popisující zranění.

Po incidentu napsal Greenwell vedení Flyers, nejdřív si však stěžoval na mizerný obrázek s maskotem. Gritty se prý nedíval do kamery. Později přešel k závažnějším obviněním. „Vím, že syn neměl maskota poklepat po hlavě, ale pro vaši organizaci je takový útok zaměstnance neprofesionální a nepřijatelný,“ stálo v korespondenci.

O měsíc později už dostala kopii i policie.

Jedno z tamějších oddělení celý incident stále vyšetřuje. Hledá pravdu, kterou nejde najít. Kamery údajně místo incidentu nepokrývají, žádný důkaz napadení není. Viceprezidentka pro rizikový management Laurie Kleinmanová na stížnost odpověděla následující. „Případ jsem vyšetřovala. Nemohla jsem ale najít očitého svědka."

„Je nešťastné, že jste měli s Grittym špatnou zkušenost. Nabízíme vám možnost vše prodiskutovat a najít kreativní cestu k obnovení lásky vašeho syna ke klubu,“ stálo v reakci o kousek níž.

To ale Greenwallovi nestačilo a příběh poslal do světa. Na svůj facebookový profil, který kvůli zájmu o kauzu po zveřejnění nechal přístupný, dopsal následující. „Vše mohlo být vyřešeno jednoduše. Chtěl jsem jen omluvu a uhrazení lékařských výloh. Místo toho se mě snažili uplatit lístky a akcí ,all you can drink' v jednom z místních barů."

Právníka si údajně nenajal. „Jsem zahanben tím, jak Flyers jednají s držitelem permanentky po 23 sezon. Syn mě nutí, abych lístky už neobnovoval,“ lamentoval.

Flyers na zájem médií reagovali oficiálním prohlášením. „Obvinění pana Greenwella jsme brali vážně a provedli důkladné vyšetřování, které nenašlo nic, co by toto tvrzení podpořilo," uvedl mluvčí klubu.

Jestli nakonec kauza vyšumí, nebo skončí až u soudu, se dá předpovědět jen stěží. Klub každopádně nařčení poškodilo a při neprokázání incidentu by naopak mohlo po rodině požadovat omluvu klidně i vedení Flyers. Gritty každopádně bude pod drobnohledem. A už s ním asi nebude taková legrace.