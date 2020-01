Obávaná zbraň Chicaga! Jak vidí Kubalíka trio Straka, Gulaš, Novotný? | iSport.cz

Pomáhal mu najet do kolejí, které ho vyvezou až do NHL. Národní hokejová legenda Martin Straka pěchoval do kdysi málo sebejistého Dominika Kubalíka kubíky sebevědomí. „Góly uměl dávat vždy, ale potřeboval lepší hlavu. V jednu dobu musel změnit i přístup,“ říká majitel plzeňského klubu, kde se 24letý kanonýr vyučil řemeslu. Dnes je vytáhlý mládenec obávanou zbraní Chicaga a jménem, o kterém se v NHL hodně mluví. O kanonýrovi Chicaga se rozpovídali i bývalí parťáci Milan Gulaš a Jiří Novotný.

Ten chlapec se rozvášnil tak, že má najeto na 40 sezonních tref! Dominik Kubalík v novém roce spustil palebnou dominanci, v desíti lednových partiích trefil 10 gólů, přidal čtyři asistence, slovutný centr Blackhawks Jonathan Toews k sobě získal úžasně naladěného parťáka, uvažovaného kandidáta na nováčka roku. A i hokejové Česko je nadšené, že může fandit dalšímu bombardérovi. „Mám z toho kluka radost! My jsme v Plzni vždycky věděli, co umí, na co má a kam by to mohl dotáhnout,“ těší plzeňského patriota Martina Straku další západočeský šutér na elitní scéně.

Dominik Kubalík bral loni v létě NHL po štaci ve švýcarském Ambri. Upřímně, věřil jste, že se dokáže takhle dobře zabydlet?

„Ono to má vždycky několik klíčových aspektů. Všichni viděli, jak se Dominik za poslední roky zlepšil, extraliga už mu byla malá, potřeboval ven. Čekalo se, zda bude sázet góly i ve Švýcarsku, kde je liga na úplně jiné úrovni než u nás. A ládoval je i tam. Logicky přišla NHL. Tam ovšem v prvé řadě potřebujete podporu kouče, může vás podržet, ale nemusí, protože hráčů na čekané je tam hodně. Když už si vás nechá v prvním týmu, přijde další zásadní věc. Zda vás postaví do elitních lajn nebo níž. Tu důvěru si Dominik vybojoval a zasloužil. A teď nám všem ukazuje, jaký je to hráč. Nicméně, pokud budu úplně upřímný, o něco víc jsem věřil Honzovi Kovářovi. U něj jsem neměl pochyby, že NHL dá. A podívejte, jak to dopadlo.“

Je to hodně o štěstí na klub a na lidi?

„Určitě. Kdybych si měl na někoho vsadit, vsadím na Kovina. Hokejista podle mého gusta, ale seběhlo se to tak, že pořádnou příležitost a podporu nedostal. Tak to v NHL někdy chodí.“

Předplaťte si iSport Premium! Nyní ZDARMA na první měsíc pro nové uživatele při nákupu v aplikaci iSport.cz. Více ZDE>>>

Kubalík hrál zprvu ve třetí formaci, chtěli si ho v Chicagu oťukat, jaký má přístup k práci?

„Asi jo. Ale na to nemuseli čekat čtyřicet zápasů, ne? (usmívá se) Kubalda má nějakou historii a mohli si ho prubnout pár prvních zápasů na začátku. Ale to už je teď jedno, oni vědí, co dělají.“

Ještě ke švýcarské elitní lize. Nastřílet 25 až 30 gólů tam, anebo v extralize, je pro náhončí NHL velký rozdíl, že?

„Je to tak. Tamní liga je výš, hraje ji plno hodně kvalitních Kanaďanů a dalších hráčů, skautů tam jezdí daleko víc než na naši