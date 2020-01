NHL ONLINE: Rittich jde proti šampionům, Frolík zase vyzve Ottawu | iSport.cz

Andreas Johnsson neměl šanci, tenhle souboj vyhrál David Rittich • Nathan Denette/The Canadian Press via AP

Tohle byla jediná radost, kterou David Rittich hráčům Toronta dovolil • Nathan Denette/The Canadian Press via AP

William Nylander se žene za dorážkou, David Rittich byl ale rychlejší • Nathan Denette/The Canadian Press via AP

ONLINE | Je to jen pár dní, co český gólman David Rittich zářil na ledě St. Louis během exhibičního utkání hvězd, teď jde ale zase do tuhého. Poslední vítězové Stanley Cupu totiž přijeli bojovat o body právě na led Calgary. Ve druhém úterním utkaní pak Michael Frolík a jeho Buffalo zkusí přehrát tým Ottawa Senators. Oba zápasy můžete sledovat ONLINE na iSport.cz.