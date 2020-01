NHL ve varu! Bijec doručil slib, rvaly se i hvězdy. Rittich přispěl pohlavkem | iSport.cz

Vítězství oslavil David Rittich vyhozením hokejky do vzduchu • Jason Franson/The Canadian Press via AP

Atmosféra v Rogers Place se dala na začátku utkání krájet, kauza Tkachuka s Kassianem strhla skutečně úplně všechny. V hledišti nechyběli šéf disciplinární komise George Parros či předseda komise rozhodčích Stephen Walkom. A to i proto, že oba týmy se na zápas solidně vyzbrojily.

Kassiana v sestavě doplnil urostlý Jujhar Khaira, který byl několik zápasů jen mezi náhradníky. Calgary mělo připraveného Milana Lucice, vrátilo do hry pojízdnou dělovou kouli Zaca Rinalda a z farmy pro jistotu povolalo metrákového útočníka Buddyho Robinsona. Všichni byli od začátku zápasu vidět.

Náplň utkání strhla každého, nenávistné pohledy a dohrané souboje byly vidět v každém střídání, přesto asi nikdo nečekal, že nejprve dojde v zápase na bitku hvězd. Sean Monahan v NHL odehrál 521 zápasů, ale nikdy se nepopral. Tentokrát v 17. minutě vyzval k bitce jedničku draftu z roku 2011 Ryana Nugenta-Hopkinse. A to byl start.

O 24 vteřin později došlo na hlavní událost večera - bitku Kassiana s Tkachukem. „Chtěl se prát hned během našeho prvního střídání, ale já ho chtěl nechat trochu vycukat,“ řekl po utkání Kassian.

V bitce měl díky zkušenostem navrch a rozradostnil celou halu. Když odcházel do šaten, ještě ho ze střídačky provokoval Rinaldo, který mu vzkázal, že on hodlá být dalším tanečníkem. To se už nestalo, ale ani to nebylo třeba. Účty byly srovnány.

„Teď si získal zpátky respekt, škoda jen, že k tomu nedošlo hned v předchozím zápase. Nemuselo se pak dít všechno tohle,“ vysvětloval Kassian, který jen pár hodin před utkáním podepsal s týmem nový čtyřletý kontrakt.

Klid tak má i Tkachuk, který se sice ke rvačce ještě před pár dny stavěl negativně, ale nakonec byl rád, že se za sebe postavil. Hokej je přece jen stále chlapská hra. I když bitku prohrál, tak dokázal, že se o sebe dokáže postarat.

Během zápasu schytal plno tvrdých ran a nepříjemných úderů, které mnohdy nebyly vidět. Neremcal, důvod znal. Tentokrát ukázal, že nemá strach. Fanoušci Oilers pak tleskali i jemu. „Fakt to byl dobrý zápas. Rozdalo se hodně hitů a atmosféra byla skvělá,“ pochválil domácí příznivce.

„Je to strašná zábava, tohle je nejvíc, co si můžete přát,“ vykládal po první třetině také obránce domácích Oscar Klefbom.

Drsná hra pak pokračovala, jen už se neshazovaly rukavice. I když předpověď byla po prvních dvaceti minutách jiná. „Mezi střídačkami to je samé pokřikování, myslím, že ještě na jednu bitku dojde,“ tipoval chybně expert televizní stanice Louie DeBrusk, který sám za Edmonton před lety hrával a často se i pral.

Emoce pak vzbudil například střet kapitánů ze 39. minuty. Rozjetého Connora McDavida trefil s vysunutým kolenem Mark Giordano. Sudí nevylučovali, naštvaná superhvězda se zlobila.

Nejhezčí branku utkání dal mimochodem v 52. minutě domácí obránce Matt Benning, který se do hry vrátil po otřesu mozku a hokej hrál naposledy 1. prosince. Po nádherné kličce srovnal svým prvním gólem sezony na 3:3 a zápas poslal do prodloužení.

Ještě před ním se dostal do strkanice Rittich s Alexem Chiassonem. Gólman Calgary mu před brankou uštědřil solidní políček, ale jinak byl sousředěný. A měl i pěknou porci štěstí.

V prodloužení totiž branka nepadla, a tak došlo na nájezdy. Nugent-Hopkins a McDavid dali tyčky, Draisaitlovi pak Rittich bleskově skočil pod nohy.

„Jaktože mám v nájezdech takové štěstí? Zeptejte se mých tyček,“ vtipkoval po utkání. „U třetího nájezdu jsem se bál, že bude Draisaitl mířit mezi betony, proto jsem tam tak skočil,“ vysvětlil.

Hned po Němcově neúspěchu Rittich vyhodil hokejku do vzduchu a šel slavit. Tkachuk sice nájezd neproměnil, ale Monahan ano a Flames tak vzali rivalovi jeden bod.

A fanoušci už se teď mohou těšit na víkendovou odvetu.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 25:48. Yamamoto, 34:41. Chiasson, 51:49. Benning Hosté: 01:01. E. Lindholm, 33:05. Mangiapane, 39:15. Mangiapane, . Hamonic Sestavy Domácí: M. Smith (Koskinen) – Klefbom, Bear, Nurse, A. Larsson, K. Russell, Benning – Neal, McDavid, Kassian – Nugent-Hopkins, Draisaitl, Yamamoto – Nygård, Sheahan, Chiasson – Khaira, Gagner, J. Archibald. Hosté: Rittich (Talbot) – Giordano, R. Andersson, Hanifin, Hamonic, Kylington, Brodie – Mangiapane, E. Lindholm, M. Tkachuk – J. Gaudreau, Monahan, B. Robinson – S. Bennett, Backlund, Rieder – Lucic, D. Ryan, Rinaldo. Rozhodčí Rehmann, Lee – Devorski, Mills Stadion Rogers Place, Edmonton

