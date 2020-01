V Kanadě vládne strach, Tkachuk s Kassianem vyvolali bouři. Co odveta? | iSport.cz

Matthew Tkachuk provokoval Zacka Kassiana, následně to pěkně schytal • Profimedia

Milovníci hokeje ze staré školy těšte se! Příští utkání mezi Edmontonem a Calgary, které se chystá na středu 29. ledna, by mělo být jedním z nejšťavnatějších za poslední roky. Může za to incident mezi Matthew Tkachukem a Zackem Kassianem z minulého týdne, za který dostal útočník Oilers dvouzápasový trest. Do hry se vrátí právě proti Flames a v hledišti prý bude pro jistotu i vedení disciplinární komise.

Battle of Alberta, tedy bitva o provincii Alberta, je termín hojně používaný pro sportovní klání Edmontonu a Calgary. První je hlavním městem provincie od roku 1905, to druhé je od roku 1976 tím nejlidnatějším.

„Jak nejvíce naštvat lidi v Edmontonu? Vysvětlujte jim, jak se věci dělají v Calgary,“ řekl kdysi například populární kanadský ochránce přírody a spisovatel Harvey Locke, mimochodem rozený právě v Calgary.

Tkachuk předváděl v předchozí vzájemné bitvě s Oilers jak dělá věci v Calgary on, a to se soupeři pramálo líbilo. Dvaadvacetiletý forvard patří k lídrům mužstva, ale zároveň k největším provokatérům celé soutěže. Jeho zákroky na hromotluka Kassiana ale byly... na hraně? Nebo za ní?

Tohle je hodně o úhlu pohledu.

Kassian oba střety od Tkachuka ustál, ale je otázka, co by se stalo, kdyby je útočník Calgary nasadil některé z hvězd. Suspendace by byla ve vzduchu, o tom není pochyb. Rány totiž byly vedené na hlavu a krk a soupeř je neviděl. Jakž takž je ustál hlavně díky své urostlé postavě. Přitom přesně proti takovým zákrokům liga dlouhodobě bojuje.

Sudí se Kassiana ani napodruhé nezastali, a ten se tak rozhodl vzít právo do svých rukou. Shodil rukavice a vrhl se na Tkachuka, jenže ten se rozhodl nepostavit této výzvě čelem a za své nájezdy zodpovědnost nepřijal. Proto dostal nakládačku a v očích mnoha fanoušků klesl. Bit byl Kassian, který putoval na trestnou lavici a dostal následně trest na dvě utkání.

Expertům se to nicméně moc nelíbilo.

„Takže po ledě tady lítá hráč, rozdává nebezpečné hity, nehodlá za ně zodpovídat a liga ho ještě chrání. To je hloupost. Kassian to na ledě srovnal, tím by to mělo skončit,“ řekl například Joe Haggerty z NBC Sports.

Nejinak to viděl také Corey Hirsch, bývalý ligový gólman a v tuto chvíli uznávaný analytik. „Kassian dostal dva drtivé hity na hlavu a byl suspendován za to, že vzal spravedlnost do svých rukou?“ divil se ve svém twitterovém příspěvku.

Disciplinární komise navíc dala Kassianovi svým jednáním celkem slušnou munici. Sám hráč se dal na základě Tkachukových zákroků slyšet, že je příjemné, že aspoň ví, co si může dovolit a za co v současné době vlastně hráč NHL není trestán.

Že by se ale uchýlil k nečistým zákrokům to v jeho podání asi nehrozí. Bývalá třináctka draftu si vše vyřeší spíš narovinu.

„Klidně to udělám znovu,“ popisoval pro klubové stránky. „Od té doby, co hraju, jsem se vždycky dokázal postavit za sebe a své spoluhráče. Jsem velkej chlap a mám rád chlapskej hokej. Jenže když takhle chcete hrát, musíte počítat s tím, že se vám to čas od času vrátí a vy musíte následky přijmout,“ vysvětloval Kassian.

Útočník Edmontonu obratem dal najevo, že by byl nerad, aby se jeho slova překládala jako fňukání. Jen se snažil vysvětlit, že kdo si hraje s ohňem, ten se občas prostě spálí. „Tkachuk si asi neuvědomil, že hrajeme ve stejné divizi, a že mám velmi dobrou paměť,“ vyslal mu Kassian jasný vzkaz.

Šance, že se útočník Flames teď případné výzvě postaví čelem není asi moc velká. Prát se umí, to už rozhodně dokázal, ale narazit na rozzuřeného Kassiana který má výškovou i váhovou převahu, to asi nechce.

Po čtvrtečním utkání Calgary s Torontem po něm novináři žádali reakci na Kassianovy výroky. Ale nedočkali se. Tkachuk slyšel, ale odpovídal jen na situace z bitvy proti Leafs.

V zápase proti Edmontonu by se ale mohl cítit celkem bezpečně, osobně na něj totiž bude dohlížet šéf disciplinární komise George Parros. To je sice bývalý ranař, a rovnou z řady těžkých vah, jenže teď dohlíží na bezpečnost velmi přísně.

Kassian už dal dopředu najevo, že ho to moc netrápí, jenže na oplátku ostří hoši Calgary Milan Lucic a Zac Rinaldo vzkázali, že hodlají na pořádek na ledě dohlédnout.

Bude to zábava.

