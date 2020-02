Hromadná bitka o Albertu. Gólmani v sobě, vyhnaný Rittich musel zpátky | iSport.cz

Vítězství oslavil David Rittich vyhozením hokejky do vzduchu • Jason Franson/The Canadian Press via AP

Pro fanoušky Calgary je to„Big Save Dave“, ale tentokrát má za sebou David Rittich jeden z nejhorších zážitků v NHL. První dva góly od Edmontonu dostal během prvních 65 sekund zápasu, pak ho navíc dvakrát překonal Connor McDavid.

Když mu kanadská hvězda dala na začátku druhé třetiny svůj 29. gól v sezoně, střídačka Calgary Ritticha stáhla. Jaká změna, ještě ve čtvrtek po vychytaných nájezdech v Edmontonu nadšením hodil hokejku do vzduchu, teď si musel vyslechnout poznámky hráčů Oilers, ti mu totiž gesto rozhodně nezapomněli. „Je to neuctivé. Trefili jsme dvě tyčky a on se radoval jako by vyhrál Stanley Cup,“ opřel se do něj Leon Draisaitl.

„David je hodně vášnivý, občas až moc. Ale nechci rozpoutávat nějakou mediální přestřelku,“ okomentoval svého bývalého kolegu zkušený gólman Mike Smith, ještě v minulé sezoně gólman Calgary, který se následně stěhoval právě do Edmontonu.

Místo Čecha chytal Cam Talbot a Flames se jednu chvíli dotáhli na rozdíl jediného gólu. Jenže hosté si vzali třígólový náskok zpět a ani náhradní gólman moc dlouho nevydržel: Když do něj na konci druhé třetiny začal šťourat Sam Gagner ve snaze získat puk, nezdržoval se Talbot shazováním lapačky s vyrážečkou a po přerušení ho ještě na zemi začal mlátit hlava nehlava. „Nebylo to nejlepší rozhodnutí, ale byl to hodně vyhecovaný zápas a emoce ze mě dostaly to nejlepší,“ prohlásil po zápase Talbot.

All hell breaks loose in the Battle of Alberta, including a goalie fight between Mike Smith and Cam Talbot pic.twitter.com/7YRcWnFbEx — Brady Trettenero (@BradyTrett) February 2, 2020

Rozzuřený náhradník rozdal pár ran ještě za vlastní brankou a když si pětku Oilers rozebrali spoluhráči, vydal se na polovinu kluziště, kde způsobně čekal Mike Smith.

Bitka gólmanů se v NHL vidí málokdy, v téhle se projevily zkušenosti. 37letý Smith po pár ranách o pět let mladšího Talbota uzemnil, vše se neobešlo bez řevu fanoušků ani bez trestů do konce zápasu pro oba, rozhodčí radši druhou část ukončili skoro o půl minuty dřív.

A tak znovu přišel čas Davida Ritticha. Do té doby si na střídačce myslel, že pro něj zápas skončil, jenže teď musel rychle zpátky odchytat ještě zbývajících 24 sekund a celou třetí třetinu. Inkasoval v ní ještě dvakrát a celý zápas skončil 8:3 pro Oilers, kteří navíc odskočili Flames v Západní konferenci.