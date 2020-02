Gól č. 38. Pastrňák zářil a vyrovnal sám sebe. Divoká noc pro Ritticha | iSport.cz

Góly

Domácí: 16:08. Rodrigues, 60:36. Eichel

Hosté: 45:45. Bjorkstrand

Sestavy

Domácí: C. Hutton (Johansson) – Dahlin, C. Miller, Pilut, Ristolainen, McCabe, Jokiharju (A) – Vesey, Eichel (C), S. Reinhart – Skinner, Ma. Johansson (A), Frolík – Girgensons, Jo. Larsson, Sheary – Rodrigues, Lazar, Dea.

Hosté: Kivlenieks (Merzlikins) – Werenski, S. Jones (A), Gavrikov, D. Savard, Nutivaara, Harrington – N. Foligno (C), Dubois, Bjorkstrand – Nyquist, Wennberg, Atkinson – Gerbe, Jenner (A), Bemström – Lilja, Riley Nash, Robinson.

Rozhodčí

MacDougall, Rooney – Berg, Cherrey

Stadion

KeyBank Center, Buffalo

Návštěva

17 650 diváků