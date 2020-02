Elvis žije v Columbusu. Lotyšský fantom vyrovnal letitý rekord NHL | iSport.cz

Na první pohled to může znít trochu banálně. Elvis Merzlikins se po páteční výhře nad Detroitem 2:0 stal teprve čtvrtým nováčkem v historii NHL, který vychytal nulu dvakrát po sobě v rozmezí pouhých osmi zápasů. Ale dá se to říct i jinak: gólman Columbusu předvedl něco, co se nikomu nepodařilo 81 let. Před ním to dokázal naposledy Frank Brimsek v sezoně 1938/39.